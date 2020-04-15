الموعد الرسمي إيداع الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة 1441

يأتي برنامج المساعدة المقطوعة ضمن البرامج المساندة التي تقوم وكالة الضمان الاجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية، وقد تم تفعيله رسمياً بغرض تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود من مستفيدي الضمان الاجتماعي، يث تقوم دولة المملكة العربية السعودية، بتقديم هذه المساعدات المالية للمواطنين السعوديين من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم، ولكنها تستهدف في المقام الأول المحتاجين إلى هذه المساعدة.

موعد إيداع الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة

وفق تصريحات لأحد المسؤولين عن حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه من المتوقع أن يتم صرف المساعدة المقطوعة قبل شهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث سوف تكون الأولوية للصرف الأسبقية في التقديم، ولكن حتى هذه اللحظة لم تقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعلان بشكل رسمي عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على المقطوعة الضمان الاجتماعي

تتمثل شروط الحصول على مقطوعة الضمان كما قامت بتحديدها وزارة العمل على ما يلي:

يجب على المتقدم أن يكون عمره فوق 35 عاماً.

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم عاطل عن العمل ولا يوجد لديه دخل ثابت شهري، أو إذا كان يعمل ويحصل على دخل أقل من 3000 ريال سعودي شهرياً.

عدم امتلاكه سجلات تجارية.

مقيم في المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

قد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة مخصصة لمستحقي مقطوعة الضمان الاجتماعي، وتمكين المستفيدين بـ الاستعلام عن صرف المساعدة برقم الطلب والدخول عبر الرابط المخصص لصفحة الاستعلام المباشر “وزارة العمل” ، كما يمكن من خلال رقم التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 19911 على مدار الساعة.