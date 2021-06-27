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المياه الوطنية تعلن تعديل موعد إصدار الفواتير ورسالة نصية بقراءة العداد الشهر المقبل

بواسطة إسلام عوض
المياه الوطنية تعلن تعديل موعد إصدار الفواتير 

قامت شركة المياه الوطنية بالإعلان عن بعض التعديلات في إصدار فواتير المياه، حيث أنه وبداية من الشهر القادم يوليو 2021، سوف يتم إشعار جميع العملاء بقراءة عدادتهم، وذلك بعد قرائتها مباشرةً من خلال الرسائل النصية، وبعدها بنحو ثلاثة أيام سوف يتم إصدار الفاتورة.

المياه الوطنية تعلن تعديل موعد إصدار الفواتير

وأكدت شركة المياه الوطنية، أنه سوف يتم الحفاظ على سداد الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، كما كان يتم في السابقن وأشارت إلى مسألة الرسائل النصية التي سيتم تطبيقها الشهر القادم هي ميزة من مميزات منظومة العدادات الذكية.

وأضافت أن هناك التزام من مقدم الخدمة بتسجيل الإستهلاك وفق دورة قراءة العداد بما لايتجاوز 30 يوم، على أن تستحق الفاتورة يوم 28 من كل شهر “ميلادي”، وحول مسألة إصدار فاتورتين للعميل في فترة وجيزة، أشارت المياه الوطنية أن هذا الأمر يحدث مرة واحدة، وحين تصدر له فاتورة ثانية فإن في هذه الحالة غير مطالب بالسداد قبل يوم 28 من الشهر، لكنها ستكون متاحة للسداد من يوم وصول رسالة إصدار الفاتورة للعميل.

وأكدت شركة المياه الوطنية أن فواتير الشهر الجاري سيتم سدادها في الموعد المحدد، والدورة الجديدة للفوترة لن يكون لها أي تأثير على استهلاك العميل.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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