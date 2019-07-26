الهلال الأحمر يُعلن عن التدريب المنتهي بالتوظيف

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالإعلان عن حاجتها إلى جلب المتخرجين من دبلوم الإسعاف وطب الطوارئ وهذا بالتعاون مع صندوق هدف لـ تنمية الموارد البشرية وكذلك مركز الدراسات الصحية في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.وقالت أن برنامج تدريب الهلال الأحمر سوف يبدأ في يوم الأحد الموافق 17-12-1440هـ الموافق يوم 18-8 في مقر مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في مدينة الرياض.

وذلك ورغباً من هيئة الهلال الأحمر السعودي وصندوق هدف لـ تنمية الموارد البشرية لتأهيلهم من أجل شغل وظيفة فني إسعاف وطب طوارئ، وقد تم الاتفاق على إلحاق المتخرجين من البرنامج التدريبي في تأهيل خريجي الدبلومات الصحية في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

شروط تدريب الهلال الأحمر السعودي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

أن يكون المتقدم لتدريب الهلال الأحمر حاصلًا على دبلوم تخصص الإسعاف وطب الطوارئ.

أن يكون المتقدم لتدريب الهلال الأحمر المنتهي بالتوظيف حاصلًا على التسجيل والتصنيف المهني لدى الهيئة السعودية الصحية في نفس التخصص.

أن يكون المتقدم لائقًا من الناحية الصحية .

لابد أن يسجل المتقدم كل بياناته في بوابة العمل ” طاقات ” مع ضرورة أدخاله للحساب البنكي.

ألا يكون مسجلًا في نظام التأمينات الاجتماعية إذا كان موظفًا بالقطاع الخاص .

وألا يكون مسجلًا في نظام الخدمة المدينة إذا كان موظفًا في القطاع العام.

ألا قد يكون قد سبق للمتقدم الحصول على أي تدريب مدعوم من صندوق هدف.

أن يقوم المتقدم لتدريب الهلال الأحمر السعودي بالتوقيع والتسجيل على العقد على النظام الآلي، وذلك بمقر الهلال الأحمر بالرياض في طريق الملك فهد.

الولوج لموقع الهلال الأحمر لتوقيع الآلي

ثم القيام بتجهيز الأوراق المطلوبة من المتقدم لتدريب علمًا بأن أخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم 29-11-1440هـ الموافق 1-8-2019م .

الأوراق المطلوبة لتدريب الهلال الأحمر

يتطلب تدريب الهلال الأحمر السعودي عدة طلبات :

صورة من الهوية الوطنية .

صورة من المؤهل العلمي المطلوب ” دبلوم الإسعاف وطب الطوارئ” لو كان المؤهل من خارج المملكة ضرورة إرفاق معادلة وزارة التعليم، والسجل الأكاديمي .

لابد من إدخال بيانات المتقدم باللغة العربية الصحية .

إرفاق المستندات بصيغة pdf

لابد من تسجيل بيانات الاتصال رقم الجوال والبريد الإلكتروني

يعد تدريب الهلال الأحمر المنتهي بالتوظيف من الفرص المناسبة لأبناء المملكة للاستفادة من الخبرات الكبيرة لهيئة الهلال الأحمر السعودي وكذلك لضمان التوظيف بعد التدريب .