الهوية الرقمية الجديدة للمواطن والمقيم في السعودية وكيفية الحصول عليها

خدمات أبشر لأفراد توفر الهوية الرقمية للمواطن بشكل إلكتروني، وهوية مقيم الرقمية للوافدين المقيمين في المحافظات السعودية، وهي من الخدمات الجديدة التي تحدثت عنها الاحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات في المملكة، ومنها يستطيع المواطن والمقيم الحصول على نسخة إلكترونية من هويته باستخدام تطبيق أبشر أفراد وتنزل تلك النسخ على جواله لاستخدامها عند الطلب ، حتى لو لم تكون بطاقته البلاستيكية معه.

الهوية الرقمية

ذكرت مصلحةالاحوال المدنية والممثلة عن وزارة الداخلية في خدماتها، و على الحساب الرسمي لها أن المواطن يسيتطيع الدخول على حسابه في نظام أبشر من الموقع الرسمي، او باستخدام التطبيق الخاص بالجوال، والذي تم تحديثه بالكثير من الخدمات والإمكانيات الجديدة، لتساعد على انهاء أي خدمة بشكل سريع، ومن خلال خدماتي يمكنه تحميل نسخة رقمة إلكترونية من الهوية الرقمية.

هوية رقمية للمقيمين

سرعان ما أعلنت الجوزارت السعودية هي الاخرى عن توفير نسخة هوية مقيم الرقمية عبر أبشر الأفراد، وهو الموقع الرسمي الذي منه يمكن الحصول على تلك النسخ الرقمية وتحميلها على الهاتف الشخصي، وفي حالة خروج المقيم والتعامل مع أي جهة، يمكن التحقق من الهوية له باستخدم رمز الكود السريع.

يجب تفعيل الهوية الرقمية

يجب على المواطن والمقيم الاستفادة من تلك التطورات في استخدام بطاقة الهوية أو الإقامة، سجل الدخول على حسابك في أبشر، ومن خدماتي قم بتحميل الهوية الرقمية للمواطن او المقيم، وبالتالي في حالة ما إذا لم تتذكر اصطخاب بطاقتك، فلا يوجد سبيل للقلق.