الهوية الرقمية وهوية مقيم عبر نظام أبشر

لقد قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بإطلاق الهوية الرقمية عبر نظام أبشر حيث أصبحت متوفرة عن طريق التطبيق من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني المعروف باسم أبشر أفراد تحت عنوان هويه المقيم الرقمية.

نظام أبشر أفراد

توفر المنصة الكثير من الخدمات الإلكترونية لكافة الأفراد والمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن تلك الخدمات المميزة الهوية الرقمية عبر نظام أبشر وتهدف الخدمة إلى مراعاة معايير حماية الخصوصية والأمن، وتوفر بيانات وخدمات إلكترونية متنوعة لا تنطبق إلا على الأفراد لأن هذه الخدمات المتاحة للجميع جميعها مهمة، حتى يتمكنوا من التحقق من المعاملات المختلفة وإجراء المعاملات،وتقدم خدمات لأكثر من احدى عشر مليون مشترك، وتوفر مئة وستين خدمة إلكترونية، وتوفر خدماتها مجانًا على مدار اليوم، مما يوفر على جميع المواطنين والمقيمين الوقت والجهد.

الهوية الرقمية عبر نظام أبشر

أعلنت الإدارة العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني الهوية الرقمية عبر نظام أبشر وجعلتها متاحة في التطبيق الإلكتروني لوزارة الداخلية تحت اسم هوية المقيم الرقمية، وشرح المتحدث الرسمي باسم المكتب، أنه إذا لم يكن الشخص المقيم يحمل الهوية الأصلية، فسيتم تمرير الهوية الرقمية للمقيم من قبل المستفيد بواسطة رمز الاستجابة السريعة، ويعرض التطبيق بيانات الهوية إلكترونياً، مما يسهل عملية التحقق من هوية أصحابها، ويمكنك الحصول على نسخة منه على هاتفك الذكي لاستخدامه دون الاتصال بالإنترنت.

في النهاية نكون قد عرضنا كُل المعلومات عن الهوية الرقمية عبر نظام أبشر مع سرد نبذة مختصرة عن أبشر أفراد الجديد، والذي يُعتبر أداة متميزة أُصدرت من قبل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، لدعم المواطنين والمقيمين.