الهيئة العامة الزكاة والدخل : دفع الزكاة من خلال تطبيق زكاتي zakaty بالخطوات رابط التطبيق

يعتبر تطبيق زكاتي من أكثر التطبيقات أمان لأنه يقوم بصرف الزكاة لمستحقيها ويوجد به إبراء الذمة مع ضمان وصول الزكاة، ويتيح التطبيق الزكاة للأفراد الاختيارية والمستحقين للزكاة مستفيدي الضمان الاجتماعي، ويعتبر التطبيق من أهم التطبيقات التي أطلقتها الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن التحول الرقمي الذي أطلقته المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها 2030 الذي يتيح للمواطنين عده خيارات لإخراج الزكاة بطريقة إلكترونية.

تطبيق زكاتي

ويوجد عده خيارات عبر تطبيق زكاتي للأفراد لدفع الزكاة وسداد الزكاة الشخصية للهيئة العامة للزكاة والدخل، من خلال قنوات الدفع البنكية والإيرادات بشكل مباشر في حساب الضمان الاجتماعي الموحد، ويمكن للمستخدم من خلال البوابة الخارجية حساب الزكاة الواجبة علي الفرد وإتمام عملية الدفع من خلال السداد المتكامل عبر البوابة، ونقدم لكم رابط تطبيق زكاتي وأهم الخدمات التي يقدمها التطبيق.

إمكانية حساب الزكاة.

دفع الزكاة من خلال نظام السداد.

عرض الإحصائيات العامة.

عرض الإحصائيات الشخصية.

متابعة وإضافة التنبيهات.

عرض سجل المدفوع.

حساب الزكاة.