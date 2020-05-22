Take a fresh look at your lifestyle.


الهيئة العامة الزكاة والدخل : دفع الزكاة من خلال تطبيق زكاتي zakaty بالخطوات رابط التطبيق

بواسطة دنيا محمد

يعتبر تطبيق زكاتي من أكثر التطبيقات أمان لأنه يقوم بصرف الزكاة لمستحقيها ويوجد به إبراء الذمة مع ضمان وصول الزكاة، ويتيح التطبيق الزكاة للأفراد الاختيارية والمستحقين للزكاة مستفيدي الضمان الاجتماعي، ويعتبر التطبيق من أهم التطبيقات التي أطلقتها الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن التحول الرقمي الذي أطلقته المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها 2030 الذي يتيح للمواطنين عده خيارات لإخراج الزكاة بطريقة إلكترونية.

تطبيق زكاتي

ويوجد عده خيارات عبر تطبيق زكاتي للأفراد لدفع الزكاة وسداد الزكاة الشخصية للهيئة العامة للزكاة والدخل، من خلال قنوات الدفع البنكية والإيرادات بشكل مباشر في حساب الضمان الاجتماعي الموحد، ويمكن للمستخدم من خلال البوابة الخارجية حساب الزكاة الواجبة علي الفرد وإتمام عملية الدفع من خلال السداد المتكامل عبر البوابة، ونقدم لكم رابط تطبيق زكاتي وأهم الخدمات التي يقدمها التطبيق.

  • إمكانية حساب الزكاة.
  • دفع الزكاة من خلال نظام السداد.
  • عرض الإحصائيات العامة.
  • عرض الإحصائيات الشخصية.
  • متابعة وإضافة التنبيهات.
  • عرض سجل المدفوع.
  • حساب الزكاة.

  • دفع الزكاة.
  • والهدف من تطبيق زكاتي يهدف إلي منح الأفراد لدفع الزكاة للهيئة العامة الزكاة والدخل.
  • مع إتاحة سهولة الوصول لخدمات الوصول لخدمات زكاتي العامة.
  • ويمكن الدخول علي تطبيق زكاتي وتحميلة واتباع الخطوات ودفع الزكاة.
  • يمكن تحميل تطبيق زكاتي لهواتف الآيفون.
  • وتحميلة من خلال الاندوريد.
دنيا محمد

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة.

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

استقبال 40 مليون ريال عبر تطبيق زكاتي ومقدار زكاة الفطر للفرد 1441 هـ

أخبار السعودية

أبرز مميزات و عيوب نيسان سنترا 2020

أخبار السعودية

بالفيديو دعاء ختم القران ليلة 29 رمضان من المسجد الحرام الشيخ السديس

أخبار السعودية

طريقة تغيير رقم الجوال في خدمة أبشر

أخبار السعودية

المديرية العامة للجوازات تطرح خدمات جديدة على منصة أبشر للمقيمين والمواطنين

أخبار السعودية

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم برقم الإقامة

أخبار السعودية

دعاء ليلة القدر .. وفضلها وعلاماتها

أخبار السعودية

خطوات وكيفية التسجيل في نظام نور طلاب الصف الأول رابط noorresults.moe.gov.sa

أخبار السعودية

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد أو المقيم عبر بوابة أبشر السعودية 1441 هـ

أخبار السعودية

دعاء ليلة القدر 1441| فضل ليلة القدر وما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.