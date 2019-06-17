الهيئة العامة للأرصاد السعودية | تُحذر من نشاط للرياح الثلاثاء على مُعظم الأنحاء والحرارة الشديدة والأمطار الرعدية ببعض المناطق

طقس المملكة العربية السعودية ليوم الثلاثاء الموافق 15 شوال 1440، ننقله لكم بكافة البيانات الرسمية الدورية التي يتم إصدارها يومياً وعلى مدار الساعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، ونرصد مع بيانات الهيئة كافة المعلومات التي تتعلق بحالة الطقس بشكل عام ووضع الرياح بالإضافة لرصد مستويات ومعدلات درجات الحرارة كما تم الكشف عنها .

وتعيش المملكة هذه الأيام وبتلك الفترة من العام، ترقب لمظاهر مناخية مُحددة تتراوح بين درجات الحرارة الشديدة ونشاط الرياح ويضاف إليها الأمطار الرعدية، ونحن فيما يلي سوف نقدم إليكم أهم تفاصيل بيان هيئة الأرصاد السعودية عن طقس الثلاثاء 18 يونيو والذي حذرت فيه الهيئة من عدة ظواهر يتصدرها الرياح النشطة على مُعظم أنحاء المملكة .

طقس السعودية الثلاثاء 15 شوال 1440

حيث صدر تقرير الهيئة العامة للأرصاد السعودية ليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، مُحذراً من نشاط كبير للرياح قد يحد من القدرة على الرؤية الأفقية، وأكد التقرير أن الرياح النشطة تلك والتي يتوقع لها أن تكون مُثيرة للأتربة بشكل كبير، تسود المناطق الشرقية حتى العاصمة الرياض، وصولاً إلى نجران، وتسود الرياح النشطة تلك أيضاً طول الساحل الغربي للمملكة .

وأشار التقرير الصادر عن طقس الثلاثاء بالسعودية، أن مستويات ومعدلات درجات الحرارة الثلاثاء تشهد ارتفاع بمناطق المملكة الشرقية والمناطق الشرقية الوسطى لتتأرجح الدرجات من حارة إلى مائلة للحرارة .

وحذر التقرير من تكون للسحب الرعدية التي يُصاحبها أمطار رعدية وذلك على مناطق مرتفعات الباحة وعسير وجازان، وأكد التقرير أن السحب الرعدية تلك تبدأ بالتكون من بعد فترة الظهيرة يوم الثلاثاء 15 شوال .