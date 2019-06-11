الهيئة العامة للأرصاد | طقس السعودية الأربعاء 9 شوال نشاط للرياح بمعظم الأنحاء وتحذير من الحرارة المُرتفعة ببعض المناطق

غلبت على أجواء الطقس بالمملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين، الحذر والتحذير من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك فيما يخص الأمطار الرعدية المُصاحبة لتكون سحب رعدية كثيفة على بعض المناطق، وفي حقيقة الأمر أن طقس الأربعاء 9 شوال يشهد انحسار لظاهرة السحب الرعدية وان كان لا تزال غالبة ببعض المناطق سوف نحددها في السطور القادمة .

ولكن جاء تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية مُحذراً من ظاهرتين قد يكونا غالبتين على طقس الأربعاء 12 يونيو 2019 بالسعودية، وهما نشاط الرياح الملحوظ والذي قد يحجب الرؤية، ودرجات الحرارة المرتفعة، وفيما يلي سوف نوضح تفاصيل هاتين الظاهرتين بالمناطق الجغرافية التي حددها التقرير .

طقس السعودية 12 يونيو 2019

حذر تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة من نشاط كبير للرياح السطحية تحجب الرؤية وتمتد بعدة مناطق تشمل الساحل الغربي بطول البحر الأحمر والعاصمة الرياض وأيضاً المنطقة الشرقية وتصل حتى نجران وأيضاً تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات بالمناطق الجنوبية الغربية .

ثم حذر التقرير الصادر عن طقس الأربعاء من قبل الهيئة، من ارتفاع تشهده المناطق الشرقية للمملكة بدرجات الحرارة ويمتد هذا الارتفاع إلى وسط المملكة .

ثم حذر تقرير الأربعاء لطقس السعودية الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكون السحب الرعدية والتي من المحتمل أن يصاحبها سقوط يوم الأربعاء 12 يونيو لأمطار رعدية على مناطق الباحة وعسير ومرتفعات جازان ويصاحب تلك الأمطار حسب بيان الهيئة رياح نشطة .