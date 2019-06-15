الهيئة العامة للأرصاد | طقس السعودية 13 شوال تحذيراتٍ من حرارة شديدة تُصيب بعض المناطق وفرص لتكون السحب الرعدية

طقس المملكة العربية السعودية يقع تلك الفترة في تقديرات تُحذر من عدد من الظواهر المناخية والجوية التي تُصيب أجزاء من المملكة، ومنذ بداية الشهر انصبت التحذيرات من الحرارة الشديدة مُضاف لها قوة الرياح النشطة، مع التخوف الدائم من تكون السحب الرعدية على عدة مناطق بالمملكة والتي عادة يُصاحبها الأمطار الرعدية الغزيرة .

ولقد صدر تقرير يوم الأحد الموافق 13 شوال 1440 هجرياً، 16 يونيو 2019 ميلادياً، وجاء التقرير عن الهيئة العامة للأرصاد بالمملكة، ليوضح عدة تحذيرات مناخية على المواطنين الحرص عند التعامل والتعاطي معها، فلقد جاء التقرير مُحذراً من شدة الحرارة والرياح المُثيرة للغبار، فضلاً عن الأمطار الرعدية .. ونحن بهذا التقرير نرصد لكم تلك التحذيرات فيما يلي بالتفاصيل .

طقس السعودية الأحد 16 يونيو 2019

حيث حذر تقرير الهيئة العامة للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، من درجات الحرارة المرتفعة التي تُخلف طقس حار بل وشديد الحرارة في أحيان كثيرة على شرق المملكة ويمتد إلى الأجزاء الوسطى الشرقية من السعودية، ثم حذر التقرير من نشاط للرياح محدود بالمنطقة الجنوبية لساحل البحر الأحمر غرباً .

ثم جاء تقرير الأحد للطقس ليوم 13 شوال، ليحذر من احتمالية كبير لتكون سحب رعدية، قد يُصاحبها سقوط للأمطار، وحدد التقرير مناطق عسير والباحة ومرتفعات جازان كمناطق محتمل فيها وبشدة تكون تلك السحب وسقوط الأمطار الرعدية .

وأكد التقرير تعرض منطقة البحر الأحمر لرياح شمالية الإتجاه إلى شمالية غربية، وتكن سرعتها من 18 إلى 45 كم في الساعة، أما منطقة الخليج فتتعرض أيضاً لرياح شمالية إلى رياح شمالية غربية ولكنها أقل سرعة من البحر الأحمر وتبلغ سرعتها من 16 حتى 38 كم في الساعة .