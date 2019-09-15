الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة| تُحذر من طقس السعودية الاثنين رياح نشطة مُثيرة وأمطار مع سحب رعدية

تُقدم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية كافة المعلومات التي ينتظرها يومياً المجتمع السعودي حول حالة الطقس المتباينة بشكل كبير بين أجزاء المملكة المختلفة، والتي تحتاج في كثير من الأحيان لتفسير وتفصيل علمي دقيق وفق معلومات الطقس التي لا يوفرها قطعاً إلا هيئة الأرصاد السعودية، وفق ما تمتلكه من نظم دقيقة وأسلوب عمل علمي واسع المجال يأتي دوما بتوصيف دقيق لحالة الطقس المتوقعة بالسعودية.







وبهذا التقرير الذي تخذ من بيانات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مصدراً لكافة معلوماته، ننقل لكم تفاصيل حالة الطقس بالسعودية ليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 ميلادياً، 17 مُحرم 1441 هجرياً، والذي حذرت فيه الهيئة من العديد من الظواهر الجوية التي تستوجب بالفعل الحذر من قبل المواطن.

حالة الطقس في السعودية الاثنين







حيث أكد تقرير هيئة الأرصاد السعودية ليوم الاثنين 16-9-2019 أن الأجواء يغلب عليها بشرق ومناطق وسط ومناطق غرب المملكة العربية السعودية، أجواء غائمة وأكدت أن توقع سقوط أمطار عبر سحب رعدية مع رياح نشطة للغاية ومثيرة على مناطق عسير والباحة وأيضاً جازان له فرص كبيرة للغاية، كما تنشط الرياح بشكل كبير على مناطق تبوك ونجران كما قد تنشط على أجزاء من العاصمة الرياض كما تمتد إلى مناطق الجزء الأوسط من منطقة ساحل البحر الأحمر.

وحذرت الهيئة من تكون ضباب كثيف، وذلك بالمنطقة الشرقية على الأجزاء الجنوبية منها، وذلك من ساعات الليل المتأخرة حتى بدايات ساعات الصباح، وتسجل يوم الاثنين حسب بيان هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية منطقة حفر الباطن والإحساء درجات الحرارة الأعلى والتي تصل إلى 47 درجة مئوية.

ونأتي لحالة البحار كما وصفها تقرير هيئة الأرصاد لطقس السعودية ليوم الاثنين 16 سبتمبر، والذي أكد أن البحر الأحمر سيتعرض لرياح شمالية غربية تبلغ سرعتها من 20-45 كم في الساعة، ويرتفع فيه الموج لارتفاع متر حتى مترين، أما الخليج العربي فأشارت الهيئة أنه يتعرض الاثنين لرياح شمالية غربية إلى رياح شمالية شرقية، وتبلغ السرعة من 15 حتى 35 كم في الساعة، وارتفاع الموج معقول من نصف متر حتى ارتفاع متر ونصف، ونجد أن حالة البحر خفيفة حسب التقرير.