الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة | طقس السعودية الأحد 6 شوال أمطار رعدية بعدة مناطق وشرق المملكة ارتفاع بدرجات الحرارة

التقرير اليومي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، له من الأهمية ما يجعل المواطن السعودي في رغبة واهتمام دائمين للإطلاع على كافة تفاصيله المعنية بالمقام الأول بتوضيح حالة الطقس اليومي بالمملكة، خاصة مع التقلبات المناخية التي تشهدها عدة مناطق بالسعودية تلك الأيام .

وفي هذا التحقيق، ننقل إليكم من واقع البيانات الرسمية المُفصلة المعلن عنها من هيئة الأرصاد السعودية، كافة تفاصيل طقس يوم الأحد الموافق 6 شوال 1440 هجرياً، 9 يونيو 2019 ميلادياً، وذلك حسب ما جاء من معلومات عن وضع الطقس الذي حذر فيه التقرير من تكون للسحب الرعدية وسقوط أمطار بعدة مناطق بالمملكة، مع أيضاً نشاط مُلاحظ للرياح، كل هذا شامل توضيح درجات الحرارة .. فإليكم التفاصيل .

تفاصيل طقس الأحد بالسعودية

جاء تقرير الطقس ليوم الأحد السادس من شوال 1440 بالسعودية من قبل الهيئة العامة للأرصاد مُحذرا من السحب الرعدية التي قد يُصاحبها أمطار رعدية وأيضاً نشاط للرياح، ولقد حدد التقرير عدد من المناطق بالمملكة مُعرضة لتكون تلك السحب الرعدية هي :

مرتفعات مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة وقد يمتد تأثير تلك السحب الرعدية الممطرة ذات الرياح النشطة للمناطق الساحلية من تلك المرتفعات المذكورة .

كما يعم منطقة المدينة المنورة سحب رعدية أيضاً تكن ممطرة حتى حائل والمناطق الشمالية .

وأكد تقرير الهيئة العامة للأرصاد أن مناطق شرق المملكة العربية السعودية قد تشهد بالفعل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، يجعل الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة .

حالة الطقس بمنطقة البحر الأحمر بالسعودية الأحد

وفيما يلي تفصيل وتوضيح، لوضع الطقس وحالة الأجواء العامة، سواء بمنطقة البحر الأحمر أو منطقة الخليج العربي، وسوف يشمل التفصيل من مصادر تقرير الهيئة العامة للأرصاد، حالة الرياح بالبحرين، وحالة الموج وارتفاعه، والوضع العام للبحر والذي يؤثر قطعاً على مختلف أنشطة الملاحة .

الرياح السرعة : من 18 حتى 45 كم\ساعة . الاتجاه : شمالية غربية . الموج الارتفاع : من 1 متر حتى 2 متر . البحر الموج : متوسط غلى مائج .

حالة الطقس بمنطقة الخليج العربي بالسعودية الأحد