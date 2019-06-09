الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة | طقس السعودية الاثنين 7 شوال حار على عِدة مناطق والتحذير من الأمطار الرعدية مُستمر

شهدت أجواء المملكة العربية السعودية، تحذيرات من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فيما يتعلق بطقس الأحد ثاني أيام الأسبوع قبل رصد طقس الاثنين من منتصف الأسبوع، وذلك من تكون سحب رعدية على عدة مناطق يُصاحبها سقوط أمطار وأيضاً نشاط للرياح، كما سبق وأن أكد التقرير أن شرق المملكة تحديداً يشهد ارتفاع مشهود بدرجات الحرارة، يجعل من الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة .

ومنذ قليل صدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة تقريرها الرسمي عن طقس يوم الاثنين 7 شوال 1440 الموافق 10 يونيو 2019، مُحذراً من عدة ظواهر جوية تُسيطر على أجواء المملكة يوم الاثنين، ننقل لكم تفاصيلها الكاملة عبر هذا التقرير .

تقرير طقس السعودية 10 يونيو 2019

حيث أكد التقرير الصادر عن يوم 10 يونيو 2019 ليوم الاثنين، والراصد لحالة الطقس بالسعودية من قبل الهيئة العامة للأرصاد، أن التحذير من السحب الرعدية والتي يصاحبها سقوط لأمطار رعدية بمناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان لا يزال مستمر وقائم، وأكد التقرير أن السحب الرعدية تلك تمتد إلى المدينة المنورة .

وأشار التقرير أن الشريط الساحلي للبحر الأحمر يشهد، نشاط كبير للرياح قد يحد فعلياً من الرؤية، وأما درجات الحرارة فلقد أكد تقرير طقس الاثنين بالسعودية أنها مرتفعة وتميل للشدة بمناطق من غرب المملكة العربية السعودية، وتكون شديدة ومرتفعة بكامل شرق المملكة .

تقرير الطقس بالبحر الأحمر والخليج العربي

وفيما يلي التفاصيل الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد السعودية بطقس الاثنين 7 شوال، والتي تتعلق مباشرة بمناطق حوضي البحر الأحمر غرب المملكة، والخليج العربي من شرق المملكة .

الطقس بمنطقة البحر الأحمر

الرياح السرعة تصل من : 18 – 45 كم \ساعة . واتجاه الرياح شمالية غربية . الموج ارتفاع الموج : يصل ارتفاع الموج من متر حتى مترين وضع البحر حالة البحر تتراوح من متوسطة إلى الحالة المائجة .

الطقس بمنطقة الخليج العربي