الوزراء الجدد فى السعودية يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

أدى عدد من الوزراء الجدد القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، بعد صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

ووفقاً بوكالة “واس” المختصة بالأخبار الملكية، أدى القسم، كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

عقب حلف القسم استمع الوزراء الجدد إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.

كان خادم الحرمين الشريفين قد اصد قرارا بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة، يتولاها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وكذلك تحويل هيئة الاستثمار إلى وزارة، يتولاها المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليكون وزارة التجارة.