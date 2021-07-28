الوطني للأرصاد.. أمطار غزيرة وثلوج وسيول اليوم والدفاع المدني يصدر تنبيهاً للرياض ومكة المكرمة

الوطني للأرصاد يحذر من أمطار غزيرة وثلوج وسيول اليوم

أصدر اليوم المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية تحذيراً من وجود أمطار غزيرة وسيول اليوم الأربعاء 28 يوليو، على أن تكون هذه الأمطار مصحوبة برياح سطحية وإثارة الأتربة التي تحجب الرؤيا مع تساقط الثلوج.

الوطني للأرصاد يحذر من أمطار غزيرة وثلوج وسيول اليوم

وأضافت الأرصاد أن الأمطار الغزيرة والسيول سوف تشمل نجران وكذلك محافظات حبونا وثار وبدر الجنوب ، وتستمر هذه الحالة الممطرة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

وفي سياق متصل حذر الدفاعى المدني السعودي تنبيهاً هاماً بعد تلقيه إخطار من المركز الوطني للأرصاد، منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة من رياح مثارة وأتربة تحجب اللرؤيا، وتشمل هذه المناطق كل من.

الخرمة.

لمويه.

تربة.

رنية، وذلك بالنسبة إلى منطقة مكة المكرمة.

أما بالنسبة إلى الرياض فتشمل المناطق التالية.

الخرج.

الدلم.

الدوادمي.

الرين.

الزلفي.

العاصمة الرياض.

القويعية.

المجمعة.

حوطة بني تميم.

المزاحمية.

ثادق.

حريملاء.

رماح.

شقراء.

عفيف.

مرات، كما تستمر هذه الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

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