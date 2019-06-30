اليوم .. إعلان الأسماء النهائية للمرشحين على وظائف التعليم

اعلنت وزارة التعليم مساء الأمس انها سوف تقوم بالأعلان عن أسماء المرشحين لوظائف الوزارة مساء اليوم الاحد الموافق 30/6/2019 وهي اللحظة التي ينتظرها الكثيرين لمعرفة نتيجة تقديمهم الوزارة ، حيث قامت الوزارة بالاعلان عن حاجتها لشغل الوظائف في وزارة التعليم وقد شملت الوزارة حاجتها من الجنسين.

وتابعت وزارة التعليم في البيان الذي اعلنته مساء الأمس انها سوف تقوم بالاعلان عن اسماء المرشحين النهائية التي اقرتها الوزارة للوظائف التعليمية ووظائف ادارات التعليم بعد ان قامت الوزارة بمطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية وقد اوضحت الوزارة أنها سوف تقوم باعلان اسماء المرشحين عبر بوابة وزارة التربية والتعليم بالاضافة الى حسابها على منصة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ومن الجدير بالذكر ان وزارة التعليم كانت قد اعلنت في 21 يونيو الحالي عن حاجتها لعدد 312 متقدما ومتقدمة من الرجال والنساء لشغل الوظائف التعليمية والادارية .

وقد اوضحت وزارة التعليم انها قامت بالانتهاء من اجراءات الترشيح للمتقدمين بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفقا للمدة المحددة ووفقا للقواعد المحددة والشروط المطلوبة في المتقدمين والمعتمدة في منصة التوظيف الالكتروني “جدارة”

وقد بلغ عدد من لم يتقدم للمطابقة قي فروع وزارة الخدمة المدنية خلال فترة المطابقة حوالي 102 مرشح و71 مرشحة، وقد بلغ عدد المتقدمين لتحسين مستواهم 104 متقدم،و3 متقدمات .

وقد قالت الوزارة في بيانها الصادر مساء الامس ان مجموع من تم ترشيحهم ودعوتهم للمطابقة قد بلغ 312 متقدم حيث بلغ عدد المتقدمين من الرجال 219 و93 متقدمة من النساء من قوائم الانتظار حسب المفاضلة في نظام جدارة .