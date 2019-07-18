اليوم 100 دولة تشاهد فاعليات جدة الموسيقية أسطورة الراب العالمي فيفتي سنت ونجمة ألبوب جانيت جاكسون في عروس البحر المتوسط

متابعينا الأحباب داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نطل عليكم من خلال هذا المقال، عن نشاط هيئة الترفيه السعودية ومهرجان جدة الموسيقي، الذي سيقام مساء الليلة في عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، بمشاركة نجوم عالمين، وسوف تبث الفاعلية لأكثر من 100 دولة، وتشارك نجمة ألبوب جانيت جاكسون في المهرجان.

أعلن منظمو موسم فاعليات جدة في تغريده على توتير على حساب الفاعلية” أسطورة ألراب العالمي فيفتي سنت سيغني في حفل جدة الموسيقي”

فاعليات موسم جدة الترفيهي للموسيقي2019

تحيي نجمة ألبوب العالمية جانيت جاكسون، ومغني ألراب فيفتي سنت، حفلاً اليوم الخميس 18/7/2019 في مدينة جدة، بحسب ما أعلنه منظمو الفاعلية على حساب الفاعلية على توتير، ويشارك المغني البريطاني ليام باين وال(دي جاي) الأمريكي ستيف أوكي، في فاعليات اليوم في جدة عروس البحر الأحمر.

أهداف الفاعليات الترفيهية والموسيقية بالمملكة

تهدف المملكة من مثل هذه الفاعليات هو الانفتاح على العالم، ومعرفة الثقافات المختلفة للشعوب، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، والمعروف أن السعوديون يسافرون خارج الملكة لمشاهدة مثل هذه الفاعليات وينفقون ملايين الدولارات، وكانت هيئة الترفيه بالمملكة قد أعلنت عن استثمارها 64 مليار دولار، في خلال ال10 سنوات القادمة في هذا المجال.

إلغاء حفل المغنية نيكي نياج لأسباب أخلاقية

بتعليمات من السلطات السعودية، تم إلغاء حفل نيكي نياج المعروفة بأغانيها التي تتضمن ألفاظاً نابية، وفيديوهاتها المصورة الخادشة للحياء، التي تختلف مع تقاليد وعادات المملكة، وأيضاً بسبب دعمها للمثليين.

وفي نهاية المقال كل الأمنيات الطيبة للمملكة العربية السعودية.