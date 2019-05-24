بالفيديو.. لأول مرة في التاريخ امتلاء صحن الكعبة بالكامل في عُمرة

وثَّق مقطع فيديو، مشهدا مهيبا للمسجد الحرام، إذ صور أحد المعتمرين أو غيره صحن الكعبة المشرفة وهو ممتلئ بالكامل في عمرة لأول مرة في التاريخ يمتلئ الصحن في عمرة (وليس حج)، أمس الخميس الموافق 17 رمضان 1440.

امتلاء صحن الكعبة

ونال مقطع الفيديو لصحن الحرم المكي اهتماما كبيرا وإعجابا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية والإسلامية، فأبرز مَن صَوَّر الصحن -جزاه الله خيرا- جميع أطرافه وأظهر مدى ازدحام المعتمرين وتهافتهم على أداء العمرة والسعي في إرضاء الله عز وجل.

اصطفاف المسلمين يبهر العالم

ويذكر أن صورة جمالية مبهرة التقطت من داخل الحرم المكي الشريف في يوم من أيام الأسبوع الماضي يظهر فيها المصلون في اصطفاف أبهر كل من شاهد الصورة.

وحظت الصورة على هتمام مستخدمي مواقع السوشيال ميديا في كل العالم.