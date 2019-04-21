امساكية رمضان 2019 بالمملكة السعودية ومواعيد الصلاة الخمسة في بلاد الحرمين

نعرض امساكية رمضان 2019 بالمملكة السعودية ومواعيد الصلاة الخمسة، ونهنئ الأمة الإسلامية جميعًا في مختلف الدول العربية والأوروبية بحلول شهر رمضان المبارك 1440 حيث تفصلنا أيام قليلة عن بداية شهر الخير، والتى ينتبه فيه المسلمين إلى متابعة مواعيد الصلاة يوميًا ويتسائلون عن موعد أذان المغرب وكذلك موعد أذان الفجر كل يوم ليحددوا ساعات الصيام، وتنسيق أوقاتهم بين ساعات العمل والتفرغ إلى العبادة وقراءة القرآن وصلاة التراويح، فيحرص كل مسلم على ألا يضيع الأجر واغتنام ساعات يومه في التقرب من الله عز وجل، وفي سياق الخدمات التى يقدمها موقعنا للرد على احتياجاتكم نعرض امساكية رمضان 2019 بالمملكة السعودية ومواعيد الصلاة الخمسة .

امساكية رمضان 2019 بالمملكة السعودية

وفق ما أعلنته الحسابات الفلكية فأن إمساكية رمضان 2019 بالمملكة السعودية تبدأ بيوم الإثنين 6 مايو 2019 حتى يوم الإثنين 3 يونيو 2019 أي يأتى شهر رمضان كاملاً 30 يوم، ونعرض الإمساكية الفلكية مع انتظار صدور الرؤية من دار الإفتاء السعودية، والتى متوقع أن تكون مطابقة لحسابات الفلك، وإليكم إمساكية رمضان 1440 على النحو التالي:

زكاة الفطر

يتسائل الكثيرون عن زكاة الفطر وقت إخراجها وشروط وجوبها، أفاد موقع دار الإفتاء أنها زكاة لابد من أخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بقيمة محدد، تم تحديدها من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين.

ورد فى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في “الصحيحين”: “أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين”، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.

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شروط وجوب زكاة الفطر

من يستطيع دفع هو المسلم اليَسَار، بينما الفقير المعسر الذي لم لايستطيع جلب قوت يومه فلا تجب عليه زكاة الفطر لعدم قدرته.

وقد شرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والبيهقي.

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