انطلاق موقع امازون السعودية باللغة العربية رسميا بمزايا عديدة amazon.com.sa

أنطلق اليوم موقع امازون في المملكة العربية السعودية بعد استبدال متجر سوق دوت كوم كما أعلنت الشركة السعودية أن متجرها في المملكة، يقوم بتوفير ملايين المنتجات للمستهلكين بالإضافة أيضا للمنتجات المتوفرة في الولايات المتحدة ويضم فريق العمل 1400 موظف حتي الآن والهدف من إطلاق المتجر توفير المنتجات والخدمات وتسهيل وتسريع تسليم الطلبات ومن المعروف أن شركة أمازون استحوذت عل متجر سوق نحو عامين.

امازون السعودية

ولم تكشف الشركتين عن تفاصيل الصفقة ولكن بعض التقارير أشارت إلي أن الصفقة كلفت حوالي 650 مليون دولار وبعد مفاوضات وصلت إلي واحد مليار دولار أمريكي ومع دخول متجر نون المنافسة قلت قيمة الصفقة، ومن المزايا الجديدة هو إمكانية التسوق علي المتجر باللغة العربية من خلال الموقع الرسمي، ولم توضح الشركة شئ عن خدمة برايم والتي تتيح للمستخدم عروض حصرية وتوصيل الطلبات مقابل اشتراك شهري والعديد من المزايا الأخري.

الدخول علي متجر أمازون السعودية.

ثم من الاعدادات اختيار المملكة العربية السعودية.

وبعد ذلك تسجيل الدخول للحساب يمكن الاطلاع علي السلع والطلبات وحفظ سلع للشراء في وقت لاحق.

ولا يوجد حاجه بتغيير العنوان أو البري الإلكتروني أو بيانات الدفع.

ووفرت شركة أمازون في عام 2018 دعم أجهزة القارئ الإلكتروني بديل رسمي للغة العربية، وتوفير نحو 20 ألف كتاب باللغة العربية من أعمال المؤلفين والرواد والأدباء مثل نزار قباني ونجيب محفوظ.