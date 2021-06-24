اهم القرارات الجديدة لمجلس الوزراء السعودي و تعديل نظام المرافعات الشرعية

شهدت الساعات الاخيرة في السعودية وتحديدا يوم الثلاثاء انعقاد اجتماع مجلس وزراء السعودية الذي تم اجراءه عن بعض بشكل الكتروني وكان برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وهو الاجتماع الذي تضمن الكثير من القرارات الجديدة لمجلس الوزراء السعودي ومن بينها قرار تعديل نظام المرافعات الشرعية، حيث شهد هذا الاجتماع الهام الكثير من القرارات الهامة التي تهم كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل عام، لذلك سوف تقوم من خلال هذا المقال بتسليط الضوء على اهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس وزراء السعودية خلال الاجتماع الذي تم انعقاده خلال الساعات الاخيرة.

اهم القرارات الجديدة لمجلس الوزراء السعودي

قام مجلس الوزراء السعودي بإتحاذ بعض القرارات الجديدة التي تشمل بعد التحديثات والتعديلات في بعض الانظمة، ومن اهم هذه القرارات ما يلي.

تم قرار اجراء تعديل على النموذج الخاص بمشروع اتفاقية اطارية للتعاون، وذلك بالنسبة للمجالات الخاصة بالاستخدامات السلمية المتعلقة بالطاقة الذرية، وذلك بين الحكومة في المملكة العربية السعودية وكذلك الدول الاخرى، وقد تم الموافقة على هذا القرار رسميا تبعا لقرار مجلس الوزراء رقم 70 المنعقد في 2/2\1436.

ايضا شمل الاجتماع منح وزير النقل رئيس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية حق التوقيع على الاتفاق المقرر بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين الحكومة في بلغاريا وذلك بالنسبة للخدمات المتعلقة بالنقل الجوي.

تم الاقرار بإنشاء وحدة ادارية تابعة لوزارة الموارد البشرية تحمل اسم وحدة التخصصات الاجتماعية.

تعديل نظام المرافعات الشرعية 1442

ضم ايضا الاجتماعي الذي اقيم لمجلس الوزراء السعودي خلال الساعات الاخيرة قرار جديد يشمل تعديل نظام المرافعات الشرعية وذلك تبعا لمرسوم ملكي رقم م/1 والذي تم اصداره رسميا في يوم 22 من شهر 1 لعام 1435 هجريا.