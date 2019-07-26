اوقات دوام البريد السعودي والرمز البريدي لجميع الفروع بالمملكة العربية السعودية

يبحث الكثيرون عن مواعيد عمل “البريد السعودي” وتقدم هيئة البريد السعودي العديد من الخدمات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتقديم منظومة متكاملة ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتوفير الجهد والوقت على المواطنين وتمكينهم من تتبع شحناتهم والطرود الخاصة بهم إلكترونيا بدلا من الذهاب الى مكتب البريد، ومن خلال هذا الموضوع يمكنكم متابعى موقع “كلمة” معرفة أوقات دوام البريد السعودي فى بجميع الفروع المتواجده فى أنحاء المملكة وكذلك الرمز البريدي لكل فرع .

مواعيد عمل البريد السعودي

البريد السعودي هو النظام البريدي الاساسي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وله دور كبير في البنية التحتية للاتصالات، ويتم تقديم العديد من الخدمات، مثل الاستعلام عن الطرود والشحنات ونقلها وتتبعها والعديد من الخدمات الحكومية وخدمات الاتصالات وقطاع الاعمال والتجارة الإلكترونية، وخدمة تسجيل العنوان الوطني، وتبدا مواعيد دوام البريد السعودي من يوم الاحد وحتي يوم الخميس ويبدا العمل بالمكاتب إبتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا، ويتم العمل يوم السبت بنصف دوام إبتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، ويوم الجمعة هو يوم العطلة الرسمية للبريد السعودي.

الرمز البريدي لفروع البريد السعودي

يوجد العديد من الفروع الخاصة بهيئة البريد السعودي فى جميع انحاء المملكة العربية السعودية ولكل منطقة رمز بريدي وهي كالتالى :