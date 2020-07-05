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بأمر الملك سلمان تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة دون مقابل

بواسطة نانسي نبيل

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عدة موافقات ملكية تخص تاريخ الإقامة للوافدين التي انتهت خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، جاء هذا وسط سعي الحكومة لتخفيف آثار جائحة انتشار الوباء على  الأفراد المواطنين والمقيمين والمنشآت والقطاعات والمستثمرين، مع أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية لمنع انتشار الفيروس.

كما خصصت الحكومة السعودية عدة حلول وتدابير من خلال مبادرات تضمنت دعم العاملين السعوديين، (إيقاف الغرامات، تأجيل تحصيل الرسوم والإقرارات والإعفاءات)، جاء هذا بهدف تخفيف العبء والآثار المالية والاقتصادية ودعمهم من ناحية أخرى.

أوامر الملك تمديد صلاحية الإقامة والخروج والعودة

  1. تمديد صلاحية الإقامة للمقيمين الموجودين حالياً في المملكة ممن قدموا على تأشيرة زيارة التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من السعودية لمدة 3 أشهر بدون مقابل.
  2. تمديد صلاحية الإقامة للوافدين الموجودين خارج المملكة بتلك التأشيرة المنتهية خلال الفترة المذكورة، وتمديدها للمقيمين الذين لم يستغلوا هذه الفترة.
  3. تمديد تأشيرة الخروج النهائي لمدة ثلاثة شهور بدون مقابل.
  4. تمديد تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين

يذكر أن الاستعلام عن صلاحية الإقامة يتم من خلال موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية ضمن الخدمات العديدة المتوفرة به في جميع القطاعات، هذا وقد أعلنت الجوازات إمكانية تمديد التأشيرات عبر منصة وزارة الخارجية السعودية الإلكتروني وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، ولكن باستثناء ماتم ذكرهم أعلى المقال وفق الأوامر الملكية الصادرة.

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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