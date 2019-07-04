باقات خدمة الضيافة ٢٠١٩ | رابط التسجيل في الحج على بوابة المسار الالكتروني | http://www.haj.gov.sa

اهلاّ بكم زوارنا ومتابعينا الكرام تم منذ قليل بداية التسجيل في موقع المسار الالكتروني لحجاج الداخل وذلك تحت إشراف من وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الرسمي التابع لـ موقع التسجيل في الحج للعام الهجري الحالي، حيث سنتعرف مع هذه المقالة على مزيداً من التفاصيل حول بوابة المسار الالكتروني 1440 حجاج الداخل وحول الباقات المتاحة لـ خدمة الحجاج.

يستمر التسجيل في الحج عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل الي السابع من شهر ذي الحجة ويجب عليك اتباع الخطوات اللازمة للتسجيل بالمسار الإلكتروني وادخال بياناتك بشكل صحيح لكي تنظر اليك وزارة الحج وتقبلك في تسجيل حج الداخل 1440 قريبا.

تحديث: تم فتح رابط بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 عبر رابط موقع وزارة الحج والعمرة وذلك لإتمام عمليات سداد المصاريف والرسوم الخاصة بأداء فريضه عبر تطبيق سداد، وهذه الخطوة شديدة الأهمية إذ من خلالها تتم كافة الإجراءات اللازمة للحجز من الشركات والمؤسسات التى لديها ترخيص في هذا التخصص، وفقًا للبرامج المعلن عنها لجميع حجاج الداخل والتى تم التقديم وطلب التسجيل في الحج عليها عبر وزارة الحج المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440، ومنها برنامج الحج مخفض التكاليف والحج الميسر.

التسجيل في الحج عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 هجرياً

قامت وزارة الحج والعمرة بالسيطرة على عمليات التجسيل في الحج في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حيث تمت تطوير الموقع ليستعب هذا الكم الهائل من المتقدمين، وهو الموقع المنوط بالتسجيل للراغبين في الحج من قبل وزارة الحج والعمرة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

باقات خدمة الضيافة

باقة ضيافة (1): تتراوح ما بين (7561-8161) ريال في موقع الحج وممكن التوفير عن طريق “باقة ضيافة 1 بلس” فتضاف لها ميزة السكن بمكة المكرمة.

وممكن التوفير عن طريق “باقة ضيافة 1 بلس” فتضاف لها ميزة السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة (2): تتراوح ما بين (7310 – 7910) ريال في موقع الحج ويمكن التوفير عن طريق “باقة الضيافة 2 بلس” ويضاف اليها ميزة السكن بمكة المكرمة.

ويمكن التوفير عن طريق “باقة الضيافة 2 بلس” ويضاف اليها ميزة السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة (3): تتراوح ما بين (6508- 7108) ريال في موقع المسار الالكتروني لحجاج الداخل ويمكن التوفير عن طريق “باقة ضيافة 3 بلس” وتضاف اليها ميزة خدمة سكن الحاج بمكة المكرمة

باقة ضيافة (4): تتراوح سعرها ما بين (5708 -6308) ريال في موقع الحج ويمكنك التوفير والاشتراك في “باقة ضيافة 4 بلس” ويضاف اليها ميزة السكن في مكة المكرمة

باقة ضيافة (1 أبراج): ويبلغ سعرها (11905 ريال) وتخصص هذه الباقة للحجاج الذين يسكنون في أبراج منى الستة التي تمتلكها شركة منى العقارية.

باقة اقتصادي1 “برنامج حج مخفض التكلفة” ويقوم هذا البرنامج بتقديم المخيمات للجميع وتتراوح أسعار هذه الباقة في موقع الحج ما بين (3447- 4797) ريال.

ما بين (3447- 4797) ريال. باقة اقتصادي2 “برنامج الحج الميسر” هذه الباقة متاحة في موقع الحج بتكلفة (3465) ريال وتشمل توفير مساكن خاصة بالحجاج في مكة المكرمة وفي مشعر عرفات فقط.

تحديث: تزداد كل ساعة عمليات البحث على رابط وزارة الحج والعمرة ل تسجيل الحج بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 والذين يسمح لهم فقط بالتسجيل للحج هذا العام هم الذين يقيمون داخل المملكة العربية السعودية.