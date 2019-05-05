باقة من أفضل مسلسلات السعودية في رمضان 2019 ، أحداث كل منهم و القنوات العارضة

يتميز رمضان 2019 بباقة من مسلسلات سعودية رمضانية مميزة ، تشمل عدد كبير من أفضل النجوم والنجمات السعوديين ذوي شهرة كبيرة وواسعة ، أخترنا لكم 4 من أفضل المسلسلات السعودية التي ستعرض في رمضان 2019 ، تناقش القضايا المختلفة تمس المجتمع السعودي .

مسلسل “يلا نسوق ” ما هي أحداث المسلسل وأين سيعرض ؟

مسلسل يلا نسوق هو من بطولة كل من النجمة مروة محمد والنجم سعيد صالح ، تدور أحدث المسلسل حول فتح مدارس قيادة خاصة بالنساء في المملكة العربية السعودية واستقدام معلمات ، فالمسلسل له أحداث شائقة خاصة بأنه يناقش قضية عصرية للمجتمع السعودي ، يعرض المسلسل علي قناة sbc .

مسلسل “العاصوف 2 “

المسلسل من بطولة ناصر القصبي ويشاركه البطولة حبيب الحبيب ، وتدور أحداث المسلسل عن مدينة الرياض في العصر القديم في السبعينيات وماهي الأحداث الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الحين ، سيعرض المسلسل علي قناة mbc .

مسلسل “بدون فلتر “

يناقش المسلسل عدد من القضايا المختلفة للمجتمع السعودي علي مدار حلقات منفصلة كل منها يحمل عنوان مختلف بطزلة كل من عبدالله السدحان وسعد فرج وليلي السلمان ، يعرض المسلسل علي قناة sbc .

الجزء الثامن من مسلسل “شباب البومب “

المسلسل من بطولة عبد العزيز الفريحي ومحمد الدوسري ومحمد العيسي ، يناقش أحداث وقضايا الشباب السعودي تكملة للأحداث في الأجزاء السابقة ، يعرض المسلسل علي قناة روتانا خليجية .