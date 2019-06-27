بالأسماء.. 512 مرشحا للوظائف الصحية هنا

دعت وزارة الصحة اليوم منذ قليل 512 مواطنًا سعوديا وسعودية من المتقدمين والمتقدمات لمجموعة الوظائف المشمولة في لائحة الوظائف الصحية (طبيب مقيم أسنان)، والتي تم الإعلان عنها في 16 / 6 / 2019م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، حتى يتم مراجعة أيٍّ من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المؤرخ بتاريخ 30 / 5 / 2019 م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5 / 7 / 2019م؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية:

الوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات الترشح

الهوية الوطنية وإحضار صورة منها أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة. أصل وثيقة التخرج وإحضار صورة منها ، وبها يكون موضحًا التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج. الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل. إحضار شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول. إحضار صورة شمسية.

خطوات مفاضلة المتقدمين والمتقدمات

وأشارت وزارة الصحة من قبل إلى أنه تمت مفاضلة المتقدمين والمتقدمات ، على أسس منها

نقاط المؤهل.

الأقدمية.

الرغبات المكانية.

كما أكدت وزارة الصحة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

رابط المرشحون للوظائف الصحية

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات على الرابط هنا.