بالإسم والتاريخ.. جدول هجرة الطيور في السعودية

هجرة الطيور من المجالات، التي يهتم بها المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة أن المملكة تحتوي على قدر كبير من الطيور المهاجرة التي تقطن بها كل عام، وتختلف الطيور وأنواعها طبقًا لمواعيد الهجرة، نقدم لكم في المقال التالي، أعداد الطيور المهاجرة في السعودية، وأسباب هجرة الطيور، وجدول هجرة الطيور، وأسمائها.

أعداد الطيور المهاجرة في السعودية

وسجلت الطيور في المملكة العربية السعودية، إجمالي 500 نوع، منها 277 من الطيور المهاجرة، و223 نوعا مستوطنة، بالإضافة إلى تواجد 19 نوع من الطيور النادرة حول العالم، وهناك مواعيد محددة من كل عام، تتم فيه هجرة الطيور سواء من المملكة أو إلى المملكة لعدة أسباب، نقدمها على النحو التالي:

أسباب هجرة الطيور

يوجد العديد من الأسباب لهجرة الطيور من دولة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى نلخصها على النحو التالي

تهاجر الطيور من دولة إلى أخرى بحثا عن الغذاء.

توفر مواد الغذائية في دولة ما يشجع الطيور على الاستقرار فيها.

التغيرات المناخية.

بعض الطيور، لا تستطيع التأقلم مع الأماكن التي ترتفع فيها الحرارة أو تنخفض فيها.

تهرب الطيور من أى دولة مع تغير الفصول إلى أخرى.

الهروب من الحيوانات المفترسة

إذا شعر الطائر بوجود خطر يدمر حياته أو افتراسه يبحث عن مكان آخر آمن للعيش.

الصيد الجائر من الأمور التي تجعل الطائر من دولة إلى أخرى للعيش في مكان آمن.

أسماء الطيور المهاجرة بالمملكة وتاريخ هجرتها سنويًا

وتحتوي المملكة العربية السعودية على العديد من الطيور المهاجرة، وتحتل جزءًا كبيرًا من الطيور المستوطنة داخل البلاد، وتلجأ هذه الطيور إلى الهجرة بسبب التغيرات المناخية وعندما تنتهي الأسباب تعود مرة أخرى إلى البلاد.

نقدم لكم جدول هجرة الطيور

عودة الكرك” الأكحل” 6 مارس

هجرة الجرجس والحصد والصعو 8 مارس

هجرة الوز الربيعي والسمان 19 مارس

عودة الخواضير والدخل 5 أبريل

عودة القميري 10 أبريل

عودة الصفار والخواضير 20 أبريل

هجرة الدخل والخواضير 11 أغسطس

هجرة الكروان والدرج 16 أكتوبر

هجرة الصفار والدخل والسمان 24 أغسطس

هجرة القميري والكرك “الأكحل” 1 سبتمبر

هجرة طيور الماء 26 سبتمبر

هجرة الصقور 1 أكتوبر

هجرة الكرك الأصلع 10 أكتوبر

هجرة الحبارى 16 أكتوبر

هجرة قطا نجد 22 نوفمبر.

ومؤخرًا، أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم جراء اصطياد الطيور، المستوطنة من أجل الرفاهية، داخل المملكة العربية السعودية، و أوضحوا أن الأمر يشكل خطرًا على البيئة والطيور المهاجرة في البلاد، وسلطت وسائل إعلام محلية الضوء على القلق المتنامي بين العلماء حول عدم عبور الطيور المهاجرة في السعودية، إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وحذروا من انتشار أدوات الصيد الجائر لهذه الطيور .