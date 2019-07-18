“بالتفصيل” تعرف على أهم شروط برنامج نيوم للابتعاث الخارجي والمستندات المطلوبة للتقديم في البرنامج ورابط البرنامج

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن برنامج أبتعاث نيوم، الذي يأتي ضمن مبادرات المسئولية الاجتماعية لشركة نيوم، وتواصل الشركة تلقي طلبات الراغبين في الابتعاث الخارجي، طبقاً لشروط ومعايير سنقدمها لكم من خلال هذا المقال، وأيضاً سنقدم لكم رابط التقديم في البرنامج والمستندات المطلوبة للتقديم في للبرنامج.

شروط برنامج نيوم للابتعاث الخارجي

أن يكون المرشح قد تخرج من احدي المدارس الثانوية لمنطقة نيوم،ومدينتي ضباء وحقل، وستكون الأولوية في الاختيار لسكان منطقة نيوم.

اجتياز الاختبارات العلمية والمهنية والمقابلات الشخصية والمفاضلات الأكاديمية.

استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بنيوم.

اجتياز البرنامج الإعدادي ما قبل الابتعاث.

المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج نيوم

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من جواز سفر ساري المفعول.

صورة من شهادة الثانوية العامة.

نتيجة الفحص الطبي من مستشفى حكومي.

الشروط العامة للتقديم في برنامج نيوم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن لا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة حكومية. الانتظام الكلي والتفرغ للإقامة في بلد الابتعاث أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام. إنهاء الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بتقدير ممتاز ومعدل تراكمي لا يقل عن 90%. أن لا يكون قد مضى على شهادة الثانوية 3 سنوات. أن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص حتى إذا كانت من الخارج. الحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختبار القدرات والتحصيلي في نسختها العربية والإنجليزية عن CBT أن يكون التخصص المراد دراسته في التخصصات المحددة فقط. موافقة ولي الأمر ووجود محرم للطالبة. أن تكون الجامعة الموصي بها في الدرجة التخصصي المطلوب دراسته. أن تنطبق على المتقدم لوائح وزارة التعليم العامة للابتعاث. أن لا يكون قد سبق للمتقدم الابتعاث في الدرجة نفسها. أن لا يكون المتقدم قد حصل على الدرجة العلمية التي سيقدم عليها من داخل المملكة أو من خارجها. أن تكون وثائق المتقدم مكتملة أثناء التقديم.

رابط التقديم في برنامج نيوم

للتسجيل في برنامج ابتعاث نيوم من خلال هذا الرابط

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لجميع الراغبين في التقديم للبرنامج.