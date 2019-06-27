بالخرائط الأرصاد تحذر: زخات رعدية وأمطار على هذه المناطق حتى الثامنة.. منها جدة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة صبيحة اليوم الخميس من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سريعة ونشطة على منطقة الباحة وما تشمله المنطقة ومحافظات العقيق وبلجرشي والمندق ، وما يجاورها من أجزاء ، حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس في السعودية

يسيطر على أغلب أجزاء المنطقة في السعودية طقس حار إلى شديد الحرارة خاصة في وسط وجنوب غرب المملكة بينما يكون معتدلاً فوق الجبال الجنوبية.

أما عن الرياح فتكون معتدلة السرعة شمالية على شرق ووسط المملكة بينما تكون نشيطة في بعض الأجزاء حيث تثير الغبار والأتربة، بهبات قوية على سواحل جدة ورابغ وينبع .

زخات رعدية وأمطار

ما يعطي فرصة لزخات رعدية ومحلية من الأمطار على أجزاء من الطائف وجازان مع ساعات ما بعد الظهر والمساء.

الالتزام بالإرشادات

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة جميع المواطنين القانطين في المناطق المذكورة محل الزخات الرعدية والأمطار وجريان السيول الالتزام بالإرشادات والتعليمات وتجنب النزول أثناء هطول الأمطار.