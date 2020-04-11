بالخطوات..الاستعلام عن الأقساط المتبقية من القرض بنك التسليف

الاستعلام عن الأقساط المتبقية من القرض بنك التسليف برقم الهوية، حيث أتاح بنك التنمية الاجتماعية خدمات إلكترونية من خلال الموقع منها كيفية الاستعلام عن باقي أقساط القرض الأمر الذي يهم العديد من المواطنين الحاصلين على قرض بنك التنمية ويريدون استعلام قرض والتفاصيل عن المتبقي، كما يمكن الاستعلام عبر رقم بنك التسليف المجاني على رقم (920008002)، ومن خلال هذا الرقم أيضاً يمكن تقديم الشكاوى والاستفسارات التي تدور حول تأخير صرف القرض أو أي استعلام متعلقة بالتمويل على حسب نوعه.

بنك التنمية الاجتماعية استعلام

طريقة الاستعلام عن الأقساط المتبقية من القرض

أولاً عليك تسجيل الدخول على بنك التنمية الاجتماعية.

ثم اضغط على كلمة رقم الحساب.

ادخل رقم الهوية ثم اضغط على كلمة موافق.

اضغط على كلمة قرض سابق.

عليك تعبئة البيانات الشخصية الخاصة بك مع بيانات القرض.

بعدها سوف تظهر صفحة بها المعلومات عن الأقساط المدفوعة والمتبقية، بالإضافة إلى القروض التي كلفتها في حالة كفالتك لقرض سابق.

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