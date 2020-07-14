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بالخطوات/ طريقة الاستعلام عن وافد في مكتب العمل وزارة الموارد البشرية

بواسطة نانسي نبيل
طريقة الاستعلام عن وافد مكتب العمل

طريقة الاستعلام عن وافد في مكتب العمل، حيث خصصت الحكومة السعودية عدة تسهيلات بالنسبة لإجراءات العمل والموظفين في المؤسسات والمصالح للمواطنين والمقيمين، وذلك يتم بشكل إلكتروني بتقنية سريعة دون الحاجة لزيارة الفروع، وذلك يتم من خلال مجموعة خدمات عديدة متوفرة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تضم خدمات مكتب العمل.

1 خدمات وزارة الموارد البشرية
2 طريقة الاستعلام عن وافد في مكتب العمل

خدمات وزارة الموارد البشرية

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي وزارة العمل سابقاً، عدة خدمات تتم لراحة المواطنين والوافدين منها :-

-الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم إقامة عامل.

كيفية نقل كفالة عامل وافد والشروط .

الاستعلام عن موظف وافد.

-الاستعلام عن بلاغ هروب.

-الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

وفي هذا الصدد دعت الوزارة جميع المستفيدين بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي ضروري من أجل إيصال الدعم بشكل لكل المستحقين بصورة أشمل، عبر قنوات ذو تقنية متطورة.

طريقة الاستعلام عن وافد في مكتب العمل

  • الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية .
  • حدد الاستعلامات الإلكترونية.
  • ومنها الاستعلام عن وافد، ثم ادخل رقم جواز السفر ورقم الحدود أو رقم الإقامة، ثم حدد الجنسية.
  • اكتب الرمز المرئي الموجود أمامك، ثم اضغط على عرض.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية أكدت على ضرورة تحديث بيانات مستفيدي الضمان، كما خصصت رقم مجاني لـ خدمة العملاء من أجل تقديم الاستفسارات والمساعدة لأي استعلام عن معاش الضمان أو المقطوعة من قبل العملاء الحاليين أو التسجيل جديد عبر 19911.

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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