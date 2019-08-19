بالخطوات طريقة تسجيل رياض الأطفال في نظام نور برقم الهوية

طريقة تسجيل رياض الأطفال في نظام نور noor، ويعد موقع نور من المواقع الرسمية التابعة لوزارة التعليم الذي يتيح تسجيل الأطفال في مرحلة الروضة أو الصف الأول الإبتدائي وذلك في المواعيد من الفترة من يوم 17 ذو الحجة وحتى يوم الأحد 22 محرم 1441 الموافق 22 سبتمبر 2019، يتيح نظام نور الاستعلام برقم الهوية ونتائج الامتحانات وعدة خدمات إلكترونية أخرى خاصة بالتعليم، ومن السهل على أولياء الأمور إجراء عملية التسجيل في نظام نور رياض الأطفال.

جدول تسجيل رياض الأطفال في نور

أعلنت وزارة التعليم أن عملية تسجيل الأطفال في نظام نور يتم على أساس المستويات المحددة من قبل الإدارة التعليمية، كما يحق لأولياء الأمور معرفة آليات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر رابط دليل المستخدم في تسجيل روضة الأطفال في نظام نور، أما عن المستويات فهي على النحو التالي:-

المستوى الأول من 4-1-1436 هـ الموافق (17-10-2015) وحتى 13 -1-1438 هـ الموافق (4 أكتوبر 2016) المستوى الثاني مواليد سنة 4-1-1436 الموافق (28 أكتوبر 2014) وحتى 3-1-1437 الموافق (16 أكتوبر 2015) المستوى الثالث مواليد سنة 4-1-1435 الموافق (7 نوفمبر 2013) وحتى 3-1-1436 الموافق(27 أكتوبر 2014)

طريقة تسجيل رياض الأطفال في نظام نور noor

عليك إتباع تلك الخطوات البسيطة من أجل القيام بعملية تسجيل رياض الأطفال في نور:-

شرح التسجيل بالفيديو عبر رابط كيفية تسجيل روضة الأطفال