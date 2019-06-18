“بالخطوات” طريقة حجز موعد في أبشر الجوازات | رابط بوابة أبشر الإلكترونية

قد يحتاج المواطن السعودي إلى تجديد الجواز، أو الحصول على العديد من الخدمات المختلفة من الجوازات السعودية، وبالتالي وفرت المملكة العربية السعودية بوابة أبشر لتخضع لخدمة المواطن السعودي وتقدم له الخدمات المختلفة، وعلى رأسها خدمة حجز موعد في الجوازات من خلال بوابة أبشر الإلكترونية وسنشرح الطريقة مفصلة.

حجز موعد في أبشر الجوازات

منذ أن تم توفير بوابة أبشر الإلكترونية منذ عدة أعوام، وأصبحت هي الوجهة الأساسية للمواطنين في المملكة العربية السعودية لتخليص وإنجاز كافة الأوراق المتعلقة بالسفر وجواز السفر، حيث أن وزارة الداخلية أعلنت بشكل مباشر عن أن هناك تعامل كامل بين مديرية الجوازات العامة، والوزارة.

ويمكن أيضًا عبر نفس المنصة القيام بالحصول على موعد في الجوازات السعودية، وذلك من خلال استخدام رقم الحساب للمواطنين بالإضافة إلى استخدام الرقم السري للمواطنين أيضًا.

كيفية حجز موعد في الجوازات بوابة أبشر

حتى تحصل على موعد في الجوازات السعودية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية فإنه ينبغي عليك أن تكون مسجلًا في بوابة أبشر الإلكترونية، ومن ثم يكون لديك حساب خاص إلى جانب كلمة المرور الخاصة ببوابة أبشر حتى تقوم بتسجيل الدخول، ثم عليك أن تتبع الخطوات التالية:

عليك أولًا الدخل إلى الخدمات الإلكترونية لبوابة أبشر.

ستقوم باختيار خدمة حجز موعد في الجوازات.

ستأخذ موعدًا بناء على الرقم التسلسلي.

ستقوم بالذهاب إلى الجوازات لتقوم بتأكيد الموعد.

وبهذه الطريقة تكون قد حصلت على خدمة من أهم الخدمات التي توفرها بوابة أبشر الإلكترونية وهي خدمة الحصول على موعد في الجوازات السعودية.