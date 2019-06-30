بالخطوات كيفية تفعيل كشف الحساب الإلكتروني في بنك الراجحي

بنك الراجحي واحداً من أشهر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من وجود الكثير من البنوك في المملكة إلا أنه يظل الأفضل عند الآلاف من العملاء السعوديين، وذلك بسبب الخدمات المميزة والتي يقدمها البنك لعملائه المحللين والأجانب، ونجد العديد من المواطنين يبحثون عن طريقة تفعيل كشف حساب في بنك الراجحي بالتفصيل، لذا سوف نقدمها إليكم عبر موقعنا كلمة دوت أورج تابعونا.

كيفية تفعيل كشف الحساب الإلكتروني في بنك الراجحي

حيث يوفر بنك الراجحي إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حسابك في البنك، وذلك بطريقة بسيطة وسهلة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك، ومن خلاله يمكنك الاستعلام عن حسابك في البنك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني والرسمي لبنك الراجحي.

ثم الدخول إلى تبويب المباشر للأفراد.

ثم قم باختيار كلمة كشف الحساب الإلكتروني، وذلك من قائمة الحسابات الموجودة في القائمة الرئيسية للموقع.

قم بالضغط على الحساب المراد تفعيل كشف الحساب فيه، ثم قم بتفعيل الحساب عن طريق وضع العلامة على المربع الموجود في الحساب، الضغط على كلمة استمرار.

هكذا يتم تفعيل الخدمة بنجاح، ويمكنك الإطلاع على كشف حسابك.

ومن خلال تفعيل خاصية كشف الحساب الإلكتروني يمكنك الحصول على كشف مفصل عن حسابك أخر كل شهر، كما يمكن إيقاف الخدمة أو تفعيلها حسب رغبة العميل،وسوف يكون كشف الحساب الإلكتروني مطابق للكشف الموجود في فرع بنك الراجحي.