أبشر وزارة الداخلية.. رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم إقامة المقيم 1441

رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من مواضيع البحث التي تحظى بعمليات بحث كثيفة من قبل المقيم أو الكفيل الراغب في تجديد إقامة العاملين لديه في المؤسسة أو الشركة، حيث تقدم أبشر الجوازات السعودية خدمة مميزة لجميع الوافدين في المملكة، وهي خدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد، المنصة التي تم إنشائها في عام 2011، يصل عدد روادها شهرياً إلى قرابة 11 مليون، وتم مؤخراً نقل البوابة إلى منصة مستقلة بها لكي تستوعب هذا العدد الهائل من العملاء، وفي ظل الوضع الحالي من فرض حظر تجوال نظراً لتفشي وباء كورونا يمكن الاستعلام عن وافد عبر مكتب العمل إلكترونياً ودون الحاجة للذهاب لمكاتب الجوازات.

رابط أبشر وزارة الداخلية للاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة فقط 1441

في خطوات بسيطة نوضح لجميع متابعي موقع كلمة دوت أورج كيفية التأكد من صلاحية الإقامة في السعودية، فقط اتبع الخطوات التالي ذكرها:

الذهاب إلى منصة أبشر الجوازات السعودية . absher.sa

تسجيل الدخول على منصة أبشر الأعمال.

واختر من واجهة المستخدم الرئيسية خدمات أعمالي.

ثم اختر تجديد الإقامة ثم انقر على التالي.

بعد لك تظهر أمامك أسماء جميع الوافدين المسجلين لديك.

ولكي تظهر بيانات المقيم منفرداً انقر على أسم الوافد.

وهكذا نكون قد انتهينا عملية الاستعلام عن الإقامة.

ويجب أن ننوه إلى أنه في حال عدم تجديد هوية المقيم يتعرض لعقوبات مالية ما بين 500 إلى 1000 ريال في المرة الأولى والثانية، أما في حال تكررت المخالفة لمرة ثالثة يرحل المقيم نهائياً عن الأراضي السعودية. لذلك وجب الاستفسار عن صلاحية الإقامة والاستعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة بشكل دوري.