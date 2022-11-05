بالصور أسعار العاب ونترلاند الرياض مع الاسماء وأشكالها

ونترلاند الرياض تعتبر من أبرز المناطق الترفيهية في موسم الرياض وهي ملاهي مخصصة للالعاب تستقطب الكبار الصغار وتبلع إجمالي مساحتها 376,025 م2 كيلو متر مكعب في شمال العاصمة الرياض، ويقدم أكثر من 81 لعبة مختلفة ومتنوعة المصممة لموافقة رغبات واذواق الزوار بمختلف اعمارهم بما يعزز شعبية الملاهي السعودي، من خلال 6 مناطق مختلفة ومن بينها دريم لاند كرنفال، وغابة الثلوج يلبي الملاهي عامل المرح والتشويق والمغامرات لكل زواره في أكثر من منطقة مخصصة لفعاليات وتجارب مميزة مثل بيت الرعب، واكبر حلبة تزلج، فضلاً عن دولاب متحرك هو الأكبر من نوعه، ونتعرف في السطور التالية والصور التوضحية عن ماهي العاب ونترلاند موسم الرياض المتواجدة في الملاهي، اسعار الالعاب، اسماءها، وأشكالها.

أسعار العاب ونترلاند بكم

سعر العاب الأطفال تتراوح بين ٣٠ إلى ٥٠ ريال

العاب الكبار تبدأ اسعارها من ٥٥ ريال ولاتتجاوز الـ ٨٢ في ونترلاند الرياض

العاب الحظ والهدايا وهي مثل لعبة رمي الطوق، لعبة الإرتداد، لعبة الموزة( رمي الكرة في السكوير) أسعارها ما بين ١٥- ٣٠ ريال

تذاكر بيت الرعب ونترلاند يكون الاسعار لكل بيت ٥٥ ريال سعودي.

بالصور أشكال العاب ونترلاند

ويأتي موسم الرياض ونترلاند الذي يستمر حتى 22 دسيمبر 2022 بتوسعة في المساحة والمرافق الجديدة الذي ضمها فضلاً عن العاب حماسية من نوع ROLLER COASTER واضافة المطاعم في كل شبر من ارجاء مدينة الملاهي وهي مشروع ترفيهي ترعاه هيئة العامة للترفيه في إطار فعاليات موسم الرياض الثالث والتي تضمنت مناطقها الستة المتنوعة وهي( دريم لاند كرنفال، منطقة غابة الثلوج، صندوق الالعاب السحرية، مغامرات الرعب، ومنطقة «طريق العجائب» ومنطقة «المهرجان الشتوي»