بالصور.. أقوى عروض مكتبة جرير حتى 4 يناير على مختلف أنواع الأجهزة والهواتف والإكسسوارات

أطلقت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية مجموعة عروض نهاية العام 2022 وبداية عام 2023، والتي تستمر حتى 4 يناير وتشمل عروض واسعة على الكتب وأجهزة الهاتف المحمول إضافة إلى عروض الشاشات والتلفزيونات الذكية وعروض الإكسسوارات والأدوات المنزلية والمكتبية المختلفة التي نعرضها لكم في كلمة دوت أورج.

عروض مكتبة جرير خصومات تصل 60% حتى 4 يناير

وكشفت مكتبة جرير عبر موقعها على الإنترنت وصفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تشكيلة واسعة من عروض نهاية العام و”خصومات مذهلة تصل حتى 60% على جميع الأقسام في معارض جرير وموقع جرير الإلكتروني حتى 4 يناير 2023″.

عروض نهاية العام من جرير!

خصومات مذهلة تصل حتى 60% على جميع الأقسام في معارض جرير وموقع جرير الإلكتروني

* تسري العروض حتى 4 يناير 2023

* تطبّق الشروط والأحكام#تخفيضات_جرير — مكتبة جرير (@JarirBookstore) December 28, 2022

عروض مكتبة جرير على أنواع المنتجات المختلفة

عروض وخصومات تصل إلى 50% على منتجات Jabra حتى 4 يناير 2023.

عروض اشتر إضاءتين للمكتب من Yeelight واحصل على إضاءة ثالثة مجاناً “المنتج الأقل سعراً سوف يكون مجاني” حتى 4 يناير 2023م.

عروض خصومات تصل إلى 20% على أجهزة راوتر ZTE حتى 4 يناير 2023م.

عروض خصومات تصل إلى 37% على تلفزيونات Tcl الذكية حتى 4 يناير 2023م.

عروض خصومات تصل إلى 28% على بروجكترات بنكيو حتى 4 يناير 2023م.

عروض خصومات تصل إلى 50% على الساعات الذكية حتى 4 يناير 2023

عروض خصومات تصل إلى 17% على لابتوبات Msi حتى 4 يناير 2023م.

عروض اشتر لعبتين من Nerf واحصل على لعبة ثالثة مجاناً حتى 4 يناير 2023م.

عروض خصومات تصل إلى 31% على أجهزة التحكم بالقيادة حتى 4 يناير 2023م.

عروض خصومات تصل إلى 32% على أجهزة راوتر لينكسيس حتى 4 يناير 2023م.

عروض خصومات تصل إلى 66% على التلفزيونات الذكية حتى 4 يناير 2023م.

عروض خصومات تصل إلى 35% على الهواتف الذكية حتى 4 يناير 2023م.

ععروض خصومات تصل إلى 40% على إكسسوارات الكمبيوتر حتى 4 يناير 2023م.

عروض خصومات تصل إلى 22% على إكسسوارات الكمبيوتر من لوجيتيك حتى 4 يناير 2023م.