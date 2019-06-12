بالصور | أمير منطقة عسير يتفقد مطار أبها بعد الهجوم الحوثي عليه

تفقد اليوم الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير مطار أبها الدولي بعد الأنباء التي تداولتها وكالات الأنباء السعودية والعالمية حول تعرض المطار لقذيفة من جانب جماعة الحوثي في الساعات الأولى من صباح اليوم، اشتملت جولة الأمير تركي تفقد كافة مرافق المطار والالتقاء بالقيادات العسكرية والاطمئنان على سلامة وأمن المسافرين والعاملين بالمطار.

أمير عسير يتفقد مطار أبها الدولي بعد تعرضه لهجوم صاروخي

تأتي زيادة أمير منطقة عسير للمطار بعد أن أعلنت حركة الطيران المدني السعودي أن حركة السفر في مطار أبها تسير بشكل طبيعي منتظم دون أي معوقات على حركة المسافرين، كما تعتبر هذه الزيارة التفقدية رسالة لكل من يهمه الأمر يطمئن من خلالها الأمير تركي الجميع إلى استقرار وهدوء الأوضاع داخل المطار.

تعرض مطار أبها لقصف صاروخي من قبل ميلشيات الحوثي

وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق عن تعرض مطار أبها الدولي لسقوط مقذوف من الجانب الحوثي في تمام الساعة 2.21 من صباح اليوم الأربعاء على صالة القدوم بالمطار والذي يستقبل يوميا آلاف المسافرين المدنيين من كافة الجنسيات.

وبين المالكي أن المقذوف تسبب في إصابة 26 شخصا من المدنيين المسافرين عبر المطار من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاثة نساء وطفلان، وتم نقل الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف

وأشار المتحدث الرسمي للتحالف إلى أن الجهات العسكرية تجرى الآن تحديد نوع المقذوف المستخدم في الهجوم، في الوقت الذي أعلنت فيه ميلشيات الحوثي عن استخدامها لصاروخ من نوع “كروز” في الهجوم الذي استهدفت به مطار أبها الدولي، الأمر الذي يعتبر تطور خطير للعمليات العسكرية من حيث استهداف المواطنين المدينين.

الدور الإيراني في التطوير النوعي لتسليح ميلشيات الحوثي

وأكد العقيد الركن تركي المالكي، أن الاعتراف الحوثي بالهجوم على مطار أبها الدولي باستخدام صاروخ كروز وبمسافة تصل إلى 200 كيلو متر من الحدود السعودية الجنوبية، يعتبر اعتراف صريح بارتكاب جريمة حرب نحو المدنيين، كما يؤكد الدور الإيراني في دعم وتسليح ميلشيات الحوثي بنوعية جديدة من الأسلحة.