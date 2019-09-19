بالصور .. أهم عروض اليوم الوطني السعودي 1441 وتخفيضات تصل إلي 89% || أبرز قصائد الإحتفال بالعيد السعودي

تقوم المملكة العربية السعودية بالإحتفال باليوم الوطني لتوحيد المملكة ، وذلك يوم 23 سبتمبر من كل عام، وجديراً بالذكر أن هذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي قام بإصداه الملك عبد العزيزبرقم 2716، وتاريخ17 جمادي الأول في عام 1351 هجرية، والذي تبعه تحويل اسم الدولة من مملكة الجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءًا من يوم الخميس 21 جمادي الأول 1351 هجرية والموافق يوم 23 من سبتمبر 1932 ميلادية.







قصيدة وطني الحبيب للكاتب الدكتور مصطفى بليلة والذي غناها طلال مداح :







روحي وما مـلـكـــــت يداي فـــداه

وطني الحبيب، وهل أحب سواه

وطني الذي قد عشت تحت سمائه

وهو الذي قد عشت فوق رباه

منذ الطـفـولـة قد عـشــقت ربوعه

إني أحــب ســــهولـه ورباه

وطني الحبيب وأنت مـوئل عــزة

ومنار إشــعــاع أضاء ســــــناه







في كل لمحة بارق أدعــــــو لــه

في ظــــل حامٍ عـطـرت ذكـــراه

في موطني بزغـــت نجوم نبــيه

والمخلصون استشهدوا في حماه

في ظل أرضك قد ترعرع أحمـد

ومشــــى مـنـيـبـاً داعـــيـاً مـولاه

يدعو إلى الدين الحنيف بهـديـه

زال الـظـــلام وعــززت دعـــواه

في مكة حـــرم الهدى وبطـيـبة

بيت الرســـــــول ونوره وهداه

قصيدة مجد الوطن للشاعر فؤاد شاكر:

مجـــــــــدي لمجدك ينتـــــــــمي وطني فديتــــــك بالــــــدمِ

وطـــــــــني وذكرك سائـــــغ كالشهــــــد ينضــح في فمي

وطني وقــــــــــــدرك شامخ كالشمــــــــس فوق الأنجم

أنت العرين لكل ليــــــــــث من العريــــــــــــــن وضيغم

سعـــــــدت بعهد مشــــــرق ومحــــــت دياجـــــــر مظلم

هــــــذا هو البيــــــت الحرام وتلــــــك دار الأرقـــــــــــم

هــــــــــــــــــذي معالمنـــــــــــا هي للمفاخـــــــــر تنتـــــمي

شرفـــــــــــت بديــــــن محمد وزهــــــت بقدر المســــــلم

شعر د.غازي القصيبي عن جغرافية المملكة حيث قال:

أجل نحن الحجاز ونحن نجد

هنا مجد لنا وهناك مجد

ونحن جزيرة العرب افتداها

ويفيدها غطارفة وأُسد

ونحن شمالنا كبر أشم

ونحن جنوبنا كبر أشد

ومنها قوله:

ونحن عسير مطلبها عسير

ونحن جبالها برق ورعد

ونحن الشاطئ الشرقي بحر

وأصداف وأسياف وحشد

عروض اليوم الوطني السعودي 1441

جاءت أقوى التخفيضات في اليوم الوطني السعودي، والذي تأتي تحت مسمي أهم العروض التي حدثت حيث أنها تبدأ من 25% وتصل إلى 86%، نظراً لأن اليوم الوطني واحداً من أهم المناسبات على مر التاريخ السعودي، والتي يقوم الشعب السعودي بالاحتفال بها بمناسبة توحيد المملكة العربية السعودية، وإليكم أهم التخفيضات والعروض.