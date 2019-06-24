بالصور.. الأرصاد تحذر من تخطِّي الحرارة لــ55 درجة خلال أيام

حذَّر خبير الأرصاد، حسن كراني، اليوم الاثنين، من أنَّ «درجة الحرارة سوف ترتفع في بعض مناطق السعودية حتى إنها ستتخطى الـ55 درجه مئوية -تحت أشعة الشمس- خلال الأيام القليلة المقبلة…».

أسباب ارتفاع درجة الحرارة

وأرجع كراني سبب ارتفاع الحرارة إلى أنَّ «هناك مجموعة من النظريات التي تشير لذلك، ومن أهم هذه النظريات الغازات الدفيئة، وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون».

كما أوضح كراني أن من ضمن الأسباب إلى ارتفاع درجة الحرارة «الميثان، والأوزون»، مشددًا على أنَّ تلك الغازات الناتجة عن الممارسات البشرية، تؤدِّي لارتفاع درجات الحرارة.

درجة الحرارة

وكشف كراني أنَّ درجات «الحرارة ستتراوح بين 46 إلى 50 درجه في الظل»، كما شرح ذلك عن طريق إضافته لبعض اللقطات المصورة بعنوان «طقس الأيام القادمة من منتصف الأسبوع حتى نهاية الأسبوع القادم».

شرح الصور الملتقطة

وبين كراني خبير الأرصاد، أنَّ الصور الملتقطة «تشرح الأجواء بدون تطويل أو خروج عن النطاق العلمي».

توقعات الأرصاد اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد، أن تستمر اليوم الاثنين، الرياح السطحية في نشاطها، مع إثارتها للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وأجزاء من منطقة الرياض.

تمتدّ الحالة المناخية إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وتبقى السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.