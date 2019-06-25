بالصور.. القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش ومرافين له

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات الخاصة السعودية نفذت عملية القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي مع نظيرتها اليمنية في اليمن وهو الملقب بـ(أبو أسامة المهاجر) ، ويعد هو الإرهابي المسئول المالي لتنظيم داعش، ومعه عدد من المرافقين له من أعضاء التنظيم ، الساعة (9:20 ) صباح يوم الأحد ( 29 رمضان 1440 هـ) الموافق ( 3 يونيو 2019م).

3 نساء و3 أطفال

وحسب تصريحات العقيد الركن تركي المالكي فإنه بتشديد المراقبة لأحد المنازل تم إثبات وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و (3) أطفال.

نتائج عملية القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن

وأضاف المالكي أن قوات التحالف اتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة وذلك حتى يتسنى لها حماية المدنيين لتنفيذ العملية، وأن العملية استمرت مدة (10) دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، ولم يتم فيها إصابة أحد من النساء أو الأطفال ما يدل على تنفيذ العملية باحترافية شديدة، وتم مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة GPS، أجهزة اتصال) وغيرها من المقبوضات.

تعاون وثيق بين المملكة واليمن

وتأتي هذه العملية امتدادًا للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، وتعتبر ضربة قاصمة لتنظيم داعش الارهابي وبالأخص في اليمن.