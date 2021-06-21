في قرار تم مقابلته بالترحاب اصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوامره بعودة المصاحف مرة أخرى إلى المساجد مع الدعوة غلى جلب المصاحف مع المصليين الخاصة بهم، وقد تم العمل بالإجراءات الاحترازية ومنها رفع المصاحف من المساجد في كافة أنحاء المملكة منذ انتشار الجائحة في مارس 2020، حرصا ً على حياة المصلين في المساجد، سوف نتعرف على محتوى القرار والصور التي تداولها المغردون على وسائل التواصل الاجتماعي تعبيرا عن فرحتهم بهذه القرارات.

بالصور عودة المصاحف إلى مساجد المملكة

في خطوة نالت الترحاب من كافة السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي تم الإعلان من خلال وزارة الشؤون الإسلامية عن اتخاذ بعض القرارات الهامة ومنها:

يتم إعادة المصاحف مرة أخرى إلى مساجد المملكة بدأ تعميم القرار من تاريخ 10 ذو القعدة 1442هـ الموافق الموافق 20 من شهر يونيو 2021. كما تم السماح بعودة الدروس والمحاضرات في المساجد والجوامع بشرط اتباع إجراءات الوقاية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة..

أهم القرارات التي أعلن عنها وزير الشؤون الإسلامية

تم اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالمساجد وما يتم فهيا من خلال وزير الشؤون الإسلامية دكتور ” عبد اللطيف” بن عبد العزيز” آل الشيخ” وأتت هذه القرارات كالتالي:

يتم عودة المصاحف في المساجد والجوامع كافة.

يتم إلغاء قرار عدم وجود مبردات المياه.

عودة الدروس والمحاضرات مرة أخرى.

الالتزام بالمدة التي يتم فهيا فتح المسجد.

الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

العمل على حث المصلي بإحضار المصحف الخاص به إلى المسجد.

تعديل مدة الانتظار بين الآذان والإقامة في المساجد.

تم تطبيق الإجراءات الاحترازية الشديدة منذ انتشار الجائحة تطبيقا لبروتوكولات وزارة الصحة في مواجهة انتشار الجائحة ومع توافر اللقاحات بدأ المملكة في التخفيف من هذه الإجراءات.