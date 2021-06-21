Take a fresh look at your lifestyle.


بالصور عودة المصاحف إلى مساجد المملكة

بواسطة عزت محمد
عودة المصاحف بالصور عودة المصاحف إلى مساجد المملكة

في قرار تم مقابلته بالترحاب اصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوامره بعودة المصاحف مرة أخرى إلى المساجد مع الدعوة غلى جلب المصاحف مع المصليين الخاصة بهم، وقد تم العمل بالإجراءات الاحترازية ومنها رفع المصاحف من المساجد في كافة أنحاء المملكة منذ انتشار الجائحة في مارس 2020، حرصا ً على حياة المصلين في المساجد، سوف نتعرف على محتوى القرار والصور التي تداولها المغردون على وسائل التواصل الاجتماعي تعبيرا عن فرحتهم بهذه القرارات.

1 بالصور عودة المصاحف إلى مساجد المملكة
2 أهم القرارات التي أعلن عنها وزير الشؤون الإسلامية

بالصور عودة المصاحف إلى مساجد المملكة

في خطوة نالت الترحاب من كافة السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي تم الإعلان من خلال وزارة الشؤون الإسلامية عن اتخاذ بعض القرارات الهامة ومنها:

  1. يتم إعادة المصاحف مرة أخرى إلى مساجد المملكة
  2. بدأ تعميم القرار من تاريخ 10 ذو القعدة 1442هـ الموافق الموافق 20 من شهر يونيو 2021.
  3. كما تم السماح بعودة الدروس والمحاضرات في المساجد والجوامع بشرط اتباع إجراءات الوقاية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة..
عودة المصاحف
بالصور عودة المصاحف إلى مساجد المملكة
عودة المصاحف
بالصور عودة المصاحف إلى مساجد المملكة
عودة المصاحف
بالصور عودة المصاحف إلى مساجد المملكة

أهم القرارات التي أعلن عنها وزير الشؤون الإسلامية

تم اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالمساجد وما يتم فهيا من خلال وزير الشؤون الإسلامية دكتور ” عبد اللطيف” بن عبد العزيز” آل الشيخ” وأتت هذه القرارات كالتالي:

  • يتم عودة المصاحف في المساجد والجوامع كافة.
  • يتم إلغاء قرار عدم وجود مبردات المياه.
  • عودة الدروس والمحاضرات مرة أخرى.
  • الالتزام بالمدة التي يتم فهيا فتح المسجد.
  • الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.
  • العمل على حث المصلي بإحضار المصحف الخاص به إلى المسجد.
  • تعديل مدة الانتظار بين الآذان والإقامة في المساجد.

تم تطبيق الإجراءات الاحترازية الشديدة منذ انتشار الجائحة تطبيقا لبروتوكولات وزارة الصحة في مواجهة انتشار الجائحة ومع توافر اللقاحات بدأ المملكة في التخفيف من هذه الإجراءات.

عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

خطوات تجديد رخصة القيادة 2021 وأسعار الفحص الطبي

أخبار السعودية

بدءا من 31 يوليو المقبل..الخارجية السعودية تعلن عن بدء تمديد صلاحية تأشيرات الدول…

أخبار السعودية

وظائف مركز الأرصاد .. رابط وشروط التقديم والتخصصات المطلوبة

أخبار السعودية

خطوات التسجيل في نظام نور للنقل المدرسي 1442

أخبار السعودية

معهد طيبة العالي للتدريب والدبلومات الهندسية المعتمدة

أخبار السعودية

شروط وخطوات تجديد جواز السفر السعودي 1443 على بوابة أشر الإلكترونية

أخبار السعودية

نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1442 عبر بوابة القبول الموحد

أخبار السعودية

تفعيل رقم الجوال توكلنا بدون حساب أبشر

أخبار السعودية

المسار الإلكتروني للحج 1442 لحجاج الداخل طريقة التسجيل عبر بوابة الحج الإلكترونية

أخبار السعودية

طريقة التقديم في الشئون الصحية بالحرس الوطني 1442 لحملة الثانوية العامة والوظائف…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.