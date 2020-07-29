بالصور.. مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة.. وطريقة تصميمها

كما جرت العادة سنويًا في موسم الحج ، أجرت اليوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة ، حيث قام الفريق المخصص من الإدارة العامة لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب بدلًا منها بواحدة جديدة، وثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها، وفق إجراءات احترازية لضمان اتمام العملية باقصى درجات الامن والسلامة.

استبدال كسوة الكعبة المشرفة

طريقة تركيب الكسوة الجديدة

ووفقًا لوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، تم تركيب الكسوة الجديدة، ذات أربعة جوانب مفرقة، وستارة الباب، وتم رفع كل جانب على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة، وذلك تمهيداً لفردها على الجنب القديم، ومن ثم تثبيت الجنب من أعلى بربطها، وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد حلّ حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد للكسوة إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، ثم تم بعدها سقوط الجنب القديم من أسفل ليبقي الجنب الجديد، وهكذا تتكرر العملية في الجوانب الأربعة إلى أن يكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

بداية الاستبدال من جهة الحطيم

وأفاد المنصوري قائلًا: “بدأت هذه العملية أولاً من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد أن تُثبتت كل الجوانب تُثبتت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك وضعت الستارة التي احتاجت إلى وقت وإتقان في العمل، وذلك بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود والتي تقدر بحوالي 3.30 أمتار عرضاً حتى نهاية الثوب، ومن ثم تم عمل ثلاث فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرًا ثُبتت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب”.

مظهر كسوة الكعبة المشرفة

وأشار المنصوري إلى مظهر الكسوة ، حيث أن الكسوة الجديدة موشحة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد)، ومكتوب عليها ألفاظ:

(يا الله يا الله).

(لا إله إلا الله محمد رسول الله).

(سبحان الله وبحمده).

(سبحان الله العظيم) .

(يا ديان يا منان).

وتتكرر هذه الالفاظ على قطع قماش الكسوة جميعها.

ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة، حسب ما أفاد به المنصوري، 16 قطعة، إضافة إلى ست قطع، و12 قنديلًا أسفل الحزام، وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة، وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

ويبلغ وزن الكسوة :

نحو 670 كلغ من الحرير الخام، الذي تمت صباغته داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة باللون الأسود.

و120 كلغ من أسلاك الذهب.

و100 من أسلاك الفضة.

واشار المنصوري إلى أن فريقًا من المواطنين المدربين والمؤهلين والمتخصصين يعمل في المجمع ويبلغ عدده قرابة 200 صانع وإداري، ويتكون المجمع من الاقسام التالية:

قسم المصبغة والنسيج الآلي.

قسم النسيج اليدوي.

قسم الطباعة.

قسم الحزام.

قسم المذهبات.

قسم خياطة وتجميع الكسوة ، ويحتوي هذا القسم على أكبر مكينة خياطة في العالم من ناحية الطول، حيث يبلغ طولها 16 متراً، وتعمل بنظام الحاسب الآلي.

وأضاف هناك أقسام مساندة مثل ( المختبر، والخدمات الإدارية، والجودة، والعلاقات العامة، والصحية للعاملين، والسلامة المهنية بالمجمع).