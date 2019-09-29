بالفيديو آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم حارس ملك السعودية.. وقصة مقتله

نشرت صحيفة «سبق» السعودية فيديو لآخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم المطيري حارس الملك سلمان بن عبد العزيز ، وهو قائد الحرس الملكي السعودي والذي قتل أمس السبت مساءً برصاص من قبل أحد الأصدقاء له بعدما تشاجرا على خلاف شخصي بمنزل صديق ثالث لهما في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، حسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم شرطة مكة.

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فيديو عبد العزيز الفغم

يظهر مقطع الفيديو للحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبد العزيز الفغم وهو يمارس رياضة المشي على كورنيش منطقة جدة قبل مقتله بأيام قليلة، وظهر اللواء عبد العزيز الفغم وهو يتمتع بلياقة بدنية جيدة، وهو مرتديا لزي رياضي ويتصبب عرقا نتيجة التمارين الرياضية التي يقوم بها.







مقتل عبد العزيز الفغم

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه الفغم كان في زيارة لصديق له يدعى تركي بن عبدالعزيز السبتي، في منطقة جدة، ودخل صديق ثالث لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وتناقش مع عبد العزيز الفغم وتطور النقاش فخرج ممدوح وأحضر سلاحا وأطلق النار على الفغم فقتله.

مقتل الفغم وإصابة اثنين







وأسفر الحادث المروع إلى مقتل اللواء عبد العزيز الفغم وإصابة اثنين من الموجودين بالمنزل وهما شقيق صاحب المنزل (تركي بن عبد العزيز السبتي)، وأحد العاملين في المنزل ويتمتع بالجنسية الفلبينية، و5 آخرين. بينما قُتِل الجاني (ممدوح بن مشعل) على يد قوات الأمن السعودية.

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ومن المُقرر أن تقام الصلاة على اللواء عبد العزيز الفغم اليوم الأحد في الحرم المكي، وذلك حسب ما صرحت به عائلته