بالفيديو.. أمطار غزيرة غير مسبوقة تهدم البيوت في السعودية وتحذير من حالة الطقس اليوم

شهدت بعض المناطق في المملكة العربية السعودية تساقط أمطار غزيرة ورعدية، وفي جنوب الأفلاج بمركز البديع، تسببت الأمطار الشديد في تهدم بعض المنازل القديمة، وذلك نظراً لغزارة وشدة الأمطار التي شهدتها المنطقة بشكل كثيف.

أمطار غزيرة غير مسبوقة تهدم البيوت في السعودية

وكانت هناك حالة من الإستغراب بين سكان مركز البديع من هذه الأمطار الشديدة والغزيرة، والتي لم يسبق لها مثل في فصل الصيف، كما أن المناطق الجنوبية وجنوب مدينة الرياض شهدت وتشهد خلال الأيام القادمة أمطار رعدية وتتكاثر السحب الممطرة، والتي تعد نادرة في هذه الأيام.

حالة الطقس يوم عرفة في السعودية

وحول حالة الطقس يوم عرفةـ فقد أشار مركز الأرصاد الجوية، أنه سوف تشهد عدة مناطق جنوب وغرب المملكة العربية السعودية أمطار رعدية وبالتحديد في مناطق عسير ونجران وجازان والرياض والباحة، هذا بالإضافة إلى بعض المناطق في الطائف.

كما تكون درجات الحرارة على أغلب أنحاء المملكة العربية السعودية أربعينية، وتكون عشرينية غرب وجنوب المملكة، مع استمرار الحالة الممطرة في الأماكن المذكورة.

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