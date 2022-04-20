إنقاذ السعودي بدر البلوي من بين الصخور بعد أكثر من 30 ساعة

استطاعت قوات الدفاع المدني السعودي أن تُخرج المواطن السعودي بدر البلوي، الذي علق بأحد الشقوق الصخرية في منطقة جبلية بمركز أبو راكة، وذلك بعد مرور أكثر من 30 ساعة على سقوطه.

انقذوا بدر البلوي

وكان وسم “انقذوا بدر البلوي” قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب المغردين قوات الدفاع المدني السعودي بسرعة التدخل لإخراج المواطن السعودي من بين الصخور.

ولكن صعوبة الوصول لمكان البلوي من بين الصخور الصلبة، دفع قوات الدفاع المدني والإسعاف إلى تزويد المواطن السعودي العالق بين الصخور، بالأكسجين الذي يضمن بقائه على قيد الحياة لحين قدره قوات الدفاع المدني للوصول إليه وإخراجه.

فور تلقيه البلاغ، باشرت قوات الدفاع المدني السعودي جهود الإنقاذ للمواطن السعودي، بينما تداول مغردون صور وفيديوهات لعمليات تكسير الصخور باستخدام معدات وآليات خاصة لضمان سلامة المواطن بدر البلوي.

وعبر عشرات المغردون عن شكرهم للجهود المبذولة من جانب رجال الدفاع المدني في سرعة ودقة إنقاذ البلوي، وكذلك لرجال الإسعاف الذين أسرعوا بتقديم كافة الخدمات الطبية العاجلة له.