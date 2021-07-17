بالفيديو| السعودية تقرر رسمياً فتح المحلات وقت الصلاة لمكافحة فيروس كورونا

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارها النهائي حول فتح المحلات وقت الصلاة، وأكدت اليوم أن السلطات السعودية وافقت على ذلك الأمر، وصدر تعميم رسمي باستمرار فتح المحلات في أوقات الصلاة ومزاولة جميع الأنشطة الإقتصادية بشكل طبيعي.

السعودية تقرر رسمياً فتح المحلات وقت الصلاة

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية أنه صدر قرار رسمي بمزاولة الأنطة الإقتصادية خلال أوقات الصلاه الرسمية للحد من التزاحم والتجمعات أمام المحلات أثناء عملية الإغلاق خلال أوقات الصلاة، وعملاً بالتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

فيديو | "اتحاد الغرف السعودية" يصدر تعميما بفتح المحلات التجارية أوقات الصلوات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/HLQu7hCJms — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2021

وبعد قرار الموافقة على فتح المحلات في وقت الصلاة، ناشد رئيس الغرف التجارية جميع العاملين بهذا المجال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم سير العمل مع الإستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين مع التناوب بين العاملين بما لا يتعارض مع تلبية مطالب المتسوقين وأداء الصلاه.

مجلس الشورى ناقش فتح المحلات في وقت الصلاة

وأثار هذا القرار جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي ما بين مؤيد ومعارض عبر مواقع التواصل، ويذكر أن مجلس الشورى ناقش هذا الأمر قبل أسابيع قليلة بناءً على توصية من عدد من النواب، ليصدر قرار اليوم بعدم غلق المحلات أثناء الصلوات.