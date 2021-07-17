بالفيديو| السعودية تقرر رسمياً فتح المحلات وقت الصلاة لمكافحة فيروس كورونا

بواسطة إسلام عوض
السعودية تقرر رسمياً فتح المحلات وقت الصلاة السعودية تقرر رسمياً فتح المحلات وقت الصلاة

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارها النهائي حول فتح المحلات وقت الصلاة، وأكدت اليوم أن السلطات السعودية وافقت على ذلك الأمر، وصدر تعميم رسمي باستمرار فتح المحلات في أوقات الصلاة ومزاولة جميع الأنشطة الإقتصادية بشكل طبيعي.

1 السعودية تقرر رسمياً فتح المحلات وقت الصلاة
2 مجلس الشورى ناقش فتح المحلات في وقت الصلاة
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السعودية تقرر رسمياً فتح المحلات وقت الصلاة

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية أنه صدر قرار رسمي بمزاولة الأنطة الإقتصادية خلال أوقات الصلاه الرسمية للحد من التزاحم والتجمعات أمام المحلات أثناء عملية الإغلاق خلال أوقات الصلاة، وعملاً بالتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وبعد قرار الموافقة على فتح المحلات في وقت الصلاة، ناشد رئيس الغرف التجارية جميع العاملين بهذا المجال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم سير العمل مع الإستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين مع التناوب بين العاملين بما لا يتعارض مع تلبية مطالب المتسوقين وأداء الصلاه.

مجلس الشورى ناقش فتح المحلات في وقت الصلاة

وأثار هذا القرار جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي ما بين مؤيد ومعارض عبر مواقع التواصل، ويذكر أن مجلس الشورى ناقش هذا الأمر قبل أسابيع قليلة بناءً على توصية من عدد من النواب، ليصدر قرار اليوم بعدم غلق المحلات أثناء الصلوات.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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