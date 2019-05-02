بالفيديو الطريقة الصحيحة للتسجيل في”سند محمد بن سلمان“وشروط التقديم في مبادرة سند الزواج 1440

لقد قررت المملكة العربية السعودية بمساعدة المقبلين علي الزواج من خلال مبادرة اجتماعية أطلق عليها ”سند محمد بن سلمان“، ويعتبر سند الزواج 1440 من صور التضامن الاجتماعي التي أصدرتها المملكة تحت رعاية ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من خلال تقديم مساعدات مالية لتخفف مصاريف الزواج علي محدودي الدخل من الشباب السعودي، ولتسهيل دفع مصاريف الزواج خصوصا للمتزوجين قريبًا، وهذا الدعم المالي نهائي و غير مردود فيمثل منحة نقدية من الحكومة، لتشجيع الشباب علي الزواج بتوفير نفقات الزواج والعيشة الكريمة.

وقد قُبلت بمبادرة ”سند محمد بن سلمان“ من الشباب المقبلين علي الزواج بالترحاب الشديد وخصوصًا، وأن الحكومة شعرت بمدي حاجتهم وساعدتهم بدون مقابل.

طريقة التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج 1440

للتسجيل في برنامج سند الزواج يمكنكم البدء في التقديم في الدفعة الجديدة من خلال اتباع الخطوات :

1- الولوج إلي الموقع الرسمي محمد بن سلمان .

2- الولوج إلي صفحة مبادرة سند الـزواج1440.

كتابة كل البيانات الخاصة بالمتقدم .

الإمضاء علي بياناتك والإقرار بصحتها.

وبعد تقديم كافة البيانات الخاصة بالمتقدم تظل خطوة الرد سوء بالقبول أو الرفض .

وقد أعلن ولي العهد أنه لا يجوز لأي شاب التقدم في المبادرة بدون توفر شروط معينة، حيث يتم التأكد من المعلومات التي قدمها في التسجيل وفي حالة توافر الشروط يتم الموافقة وإذا لم تطابق يتم الرفض.



شروط سند محمد بن سلمان 1440

أن يكون الزوجين سعوديين الجنسية.

-عمر الزوج لا يتعدي الأربعين عام ولا يقل عن الواحد والعشرين من العمر.



-عمر الزوجة لا يقل أيضا عن الواحد والعشرين ولا يزيد عن الأربعين عام، .

-أن يكون أول جواز للمواطنين السعوديين.

-مدة الزواج لا تقل عن العام.

-أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة لا تقل عن الثانوية العامة.

-المراتب الشهري للمواطن لا يزيد عن 4000 ريال سعودي.

-مهر العروس لا يتجوز خمسين ألف ريال سعودي.

-الأولوية تكون لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في برنامج سند الزواج 1440 .

وبالفعل قد قدمت هذه المبادرة “سند الزواج” استفادة لأكثر 4200 شخص متقدم في الدفعة الـأولي، وقد بلغ المبلغ المدفوع في المساعدات إلى 100 مليون ريال لمستحقيه من الشباب المتطابق عليه الشروط .

وفي حالة عدم القبول في الدفعة الأولي يمكن التقديم مرة أخرى لمن لم تتوافر فيهم الشروط بعد إجراء تحديث للبيانات الشخصية للمتقدم حتي تكون متطابقة مع الشروط .

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