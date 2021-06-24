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بالفيديو | جريمة “سطل البوية” المسكوب على العامل السوداني تثير الغضب في السعودية

بواسطة أحمد ياسين

أثار فيديو تم تصويرة من قبل أحد مشاهير “سناب شات” بظهر خلاله وهو ينفذ تحدي مع صديقه بسكب “سطل بوية” على وجه عامل سوداني، غضب كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الفيديو الذي يم يتجاوز 48 ثانية راجل يتحدى صديقة أن يسكب سطلا مليء بالبوية على عامل سوداني بسيط، مقابل “شاحن أصلي”، لينفذ صديقه التحدي ويفوز بالجائزة.

1 ردود فعل غاضبة على فيديو سطل البوية
2 فيديو سطل البوية جريمة

ردود فعل غاضبة على فيديو سطل البوية

ردود الفعل الغاضبة والتي عبر عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تدشين وسم “إهانة عامل من مشهور وصديقه” دفعت صاحب المقطع إلى الاعتذار، والتصريح بأن ما حدث هو مشهد تمثيلي متفق عليه، وكذلك خروج العامل بفيديو من على حساب نفس الشخص ليؤكد أنه مشهد تمثيلي، إلا أن كافة المتابعين انكروا ذلك حتى لو كان من باب التمثيل.

فيديو سطل البوية جريمة

وفي تصريحه لجريدة “عكاظ” السعودية، أكد المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج، أن ما طالعه خلال الفيديو يعد جريمة بالرغم من خروج الأفراد المشاركين فيه بما فيهم العامل السوداني ليؤكدوا أنه مشهد تمثيلي، لأنه كل من يشاهد الفيديو يعتقد أنه حقيقي ويصدقه، وبذلك يتوافر فيه الركن الجرمي الذي نصته عليه المادة السادسة من جرائم النظام المعلوماتي، والتي تعتبر مثل هذه الأفعال مخلة بالقيم الدينية والآداب العامة وحرمة الحياة الشخصية.

وأشار الفرج إلى أن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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