بالفيديو.. خطوات الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي عبر التطبيق المباشر

يعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية التي يحكمها أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في تعاملاتها مع المستثمرين، لأول مرة بالمملكة العربية السعودية يتيح مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين إمكانية التقدم بطلب للتمويل الشخصي للحصول على مبلغ تمويل بأقل معدل فائدةوذلك من خلال التطبيق المباشر في أقل من 30 دقيقة، وذلك إستمراراً للخدمات الإلكترونية التي يقدمها مصرف الراجي.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي عبر تطبيق المباشر

إذا كنت تريد الحصول علي يمكنك تقديم طلب تمويل شخصي عبر تطبيق المباشر، وسيتم إخطارك بعد الموافقة على طلبك بالمبلغ الذي يمكنك الحصول عليه، وفي أقل من 30 دقيقة يمكنك تنفيذ طلبك بالتمويل الشخصي.

شروط التأهيل للتمويل الشخصي من مصرف الراجحي

من أجل قبول الطلب المقدم للحصول على تمويل شخصي يجب توافر هذة الشروط:

الحد الأدنى للخدمة يبدأ من شهر ويعتمد هذا على جهات العمل المعتمدة لدى المصرف. يجب موافقة المصرف على العميل المتقدم بالطلب. تحويل الراتب على مصرف الراجحي. ألا يتجاوز عمر المتقدم بالطلب 60 عاماً عند سداد أخر دفعة. الحد الأدني لراتب المتقدم بالطلب هو 2000 ريال.

المستندات المطلوبة قبول طلب التمويل الشخصي بمصرف الراجحي