بالفيديو.. خطوات الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي عبر تطبيق المباشر

يعد بنك الراجحي من أهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية التي يحكمها أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في تعاملاتها مع العملاء، ويعمل مصرف الراجحي على تقديم تسهيلات كثيرة للمواطنين السعوديين، ومن بين تلك التسهيلات الحصول على تمويل سريع وطارئ بأقل معدل فائدة خلال 30 دقيقة، حيث يقدم هذا التمويل للمواطنين الراغبين في تجديد أثاث المنزل أو الزواج أو تسديد الأقساط للمدارس، وذلك إستمراراً للخدمات الإلكترونية التي يقدمها مصرف الراجحي.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يعمل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية على توفير العديد من التسهيلات للمواطنين في المملكة من أجل الحصول على تمويل وطني متاح لكل العملاء، وسنعرض في السطور التالية طريقة الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي عبر تطبيق المباشر، من خلال فيديو يوضح الخطوات الصحيحة للحصول على التمويل، والتي جاءت على النحو التالي:

يجب الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

يجب تسجيل البيانات المطلوب من العميل تعبئتها.

يجب مراجعة البيانات وحفظها، ثم إرسال الطلب الخاص بالتمويل الشخصي.

بعد ذلك سيصل رسالة بالموافقة بعد تطابق كافة الشروط والأحكام المطلوبة من مصرف الراجحي بالسعودية.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

ووضع مصرف الراجحي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في العملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، وجاءت على النحو التالي: